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中央社

伊凡卡一句中國諺語大猜謎 網友全崩潰

中央社2018/06/12 13:18
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社新加坡12日綜合外電報導）美國第一千金伊凡卡於父親川普準備與北韓領導人金正恩舉行高峰會前夕，在推特上發出一段文字，文末還說這是「中國諺語」，掀起網友大猜謎，但一陣熱議後還是沒有結論。

法新社報導，伊凡卡．川普（Ivanka Trump）在推特寫著“Those who say it can not be done, shouldnot interrupt those doing it.”-Chinese Proverb，推文一出引發中國網友熱議，猜測這句諺語的「正解」。

新浪新聞中心官方微博微天下寫道：「美國第一千金伊凡卡發推文稱：『中國有句諺語——那些說某事不可能完成的人，不應該打斷正在實際做事的人。』（悲傷）大致翻譯是這樣，可是小微（小編）真的想不到這究竟是哪句諺語啊？求助！」

網友出現各式各樣的答案，有人認為是「愚公移山」，有人說是「己所不欲，勿施於人」，甚至有人笑說是「好狗不擋道」。

還有網友留言：「熊貓快餐（Panda Express）的幸運餅乾裡看的。」另有人寫道：「伊凡卡一句中國諺語，累死了全中國網友腦細胞啊。」

有人寫說：「都想多了。其實，很多歐美人說的中國諺語，都是他們自己編的，如同我們也編了他們不少的諺語。」（譯者：盧映孜/核稿：蔡佳敏）1070612

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