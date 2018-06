伊凡卡一句中國諺語大猜謎 網友全崩潰

(中央社新加坡12日綜合外電報導)美國第一千金伊凡卡於父親川普準備與北韓領導人金正恩舉行高峰會前夕,在推特上發出一段文字,文末還說這是「中國諺語」,掀起網友大猜謎,但一陣熱議後還是沒有結論。

法新社報導,伊凡卡.川普(Ivanka Trump)在推特寫著“Those who say it can not be done, shouldnot interrupt those doing it.”-Chinese Proverb,推文一出引發中國網友熱議,猜測這句諺語的「正解」。

新浪新聞中心官方微博微天下寫道:「美國第一千金伊凡卡發推文稱:『中國有句諺語——那些說某事不可能完成的人,不應該打斷正在實際做事的人。』(悲傷)大致翻譯是這樣,可是小微(小編)真的想不到這究竟是哪句諺語啊?求助!」