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中央社

嘉義縣調站以假車禍破獲毒品 扣28公斤K他命

中央社2018/06/12 13:16
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者黃國芳嘉義縣12日電）調查局嘉義縣調查站日前破獲毒品走私案，調查官與警方以布置假車禍方式，逮捕涉嫌運送大宗毒品的賴姓男子，並查扣市價新台幣2200多萬元的28公斤K他命，賴嫌遭聲押獲准。

嘉義縣調查站今天召開毒品走私案記者會，縣站副主任朱忠政表示，今年初接獲線報，有不法集團涉嫌在彰化、嘉義等地販毒，經查證屬實，由嘉義縣、彰化縣調查站共同偵查，經追查，鎖定住彰化的賴姓男子涉有重嫌。

賴嫌行事低調隱密，疑似與上游集團約定在娛樂場所、溫泉區、汽車旅館等不特定隱密處所取得毒品，再運至不詳地點藏放。

經進一步追查，得知賴嫌將於6月初運送毒品至嘉義地區販毒，調查官報請嘉義地檢署檢察官曹合一指揮偵辦，由嘉義縣市、彰化縣、雲林縣調查站，以及嘉義縣市警方組專案小組監控。

賴嫌果然於6月5日準備南下運送第三級毒品K他命交付小盤毒販，專案小組展開查緝部署，因賴嫌駕車時速常超過百公里以上，若加以攔檢，勢必造成衝撞，為避免發生意外，準備以假車禍方式攔車。

賴嫌於5日下午行駛台82線快速道路時，調查官、警方刻意布置假車禍現場，實施交通管制，等駕車的賴嫌放慢車速，幹員一擁而上上前逮捕，在車內查扣5公斤的K他命，另於賴嫌彰化老家倉庫查獲以咖啡包、茶葉包裝的K他命23公斤，以及販毒不法所得90萬元。

朱忠政指出，賴嫌持有大宗K他命，背後疑有毒品走私集團在操控，專案小組將持續追查。（編輯：劉政權）1070612

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