繁星個申降參採學測科目數 不參採社自比率高

大學招生委員會聯合會今天發布新聞稿表示，原本每年11月發售繁星推薦與個人申請簡章時，才會在校系分則資訊中公布各系招生相關資料，為了讓適用108學年變革的高二生能及早因應，因此招聯會提早半年作業時程，蒐集各校系108學年參採科目的調整情況，並於今天在甄選會網站公告，至於檢定、篩選、採計的使用方式也會盡快公告。

為減輕考生壓力，引導高中教學更豐富多元，大學招生委員會聯合會決議，108學年起大學繁星推薦及個人申請入學招生管道，各系參採學測科目數由原本最多5科改為最多4科，5科總級分將走入歷史。

（中央社記者許秩維台北12日電）大學繁星推薦和個人申請管道108學年起參採學測科目改為最多4科，而調降參採科目數的校系中，選擇不參採社會科的比率最高，其次是自然科。

招聯會資料顯示，107學年繁星推薦有194個系組參採5科，108學年調降參採上限後，其中170個系組選擇不參採社會科，75個系組選擇不參採自然科；107學年個人申請有622個系組參採5科，108學年調降參採上限後，470個系組選擇不參採社會科，393個系組選擇不參採自然科。

進一步分析108學年所有調降參採科目數的校系，招聯會資料顯示，繁星推薦管道有170個系組選擇不參採社會科，比率最高，其次為自然科（75系組）；個人申請管道有470個系組選擇不參採社會科，比率最高，其次為自然科（393系組）。

大學招聯會執行秘書戴念華受訪時表示，過去不少校系參採5科，108學年改最多參採4科後，這些校系就得思考不參採哪一科，因此理工校系多傾向不參採社會科，人文管理校系則傾向不使用自然科，這樣的情況合乎預期，但也有台大數學系、成大心理系等19個系組選擇不參採國文科。

戴念華指出，同樣領域的校系未必參採的科目組合都一樣，就像醫學系有的不參採社會，有的不參採國文，考生之後可從招生簡章了解志願就讀校系的參採科目和方式，再決定要報考幾科，學生可以選擇專攻有興趣且擅長的科目，如果想要讓自己有最多的選擇機會，還是可以5科都考。

參採學測科目數上限雖然調降，戴念華表示，學測並沒有減少考科，學生也必須要在高中學習到基礎學力，並修完高中的必要學分，才能拿到畢業證書，因此大學校系參採的科目調整和高中生學力是否會下降並沒有絕對關係。

至於調降參採科目上限後，是否會影響到高中社會科或自然科教師，戴念華說，調降參採學測科目是希望適度緩減考生應考壓力、引導學生適性發展，當初規劃時還有教師團體建議直接調降為3科，但招聯會認為教育改革還是要逐步調整，所以才決議108學年先調降為4科，但高中還是要按教育部規定開課，教師應該不會受太大影響。（編輯：黃于）1070612