社會矚目彈劾案 過半監委同意可改記名

（中央社記者劉麗榮台北12日電）監察院院會今天討論彈劾案記名投票，最後通過監察委員陳慶財的提案版本，未來彈劾案投票以無記名為原則，但屬社會矚目且具影響性案件，得經出席委員過半數同意以記名表決。

監察院新舊監委對於彈劾案記名分成兩派看法，一是以記名為原則，無記名為例外；二是以無記名為原則，記名為例外。前者由總統蔡英文提名的監委蔡崇義領銜提案修改監察法施行細則，後者由前總統馬英九任內提名的監委陳慶財提案連署。

監察院秘書長傅孟融會後轉述指出，蔡崇義提案的記名為原則獲得13位監委同意，陳慶財提出的無記名為版本獲得14名委員同意，傅孟融說，會中委員以舉手方式，採多數人同意的版本。