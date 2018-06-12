莫健：美持續遵循台灣關係法為台海穩定做出貢獻

AIT內湖新館今天舉行落成典禮。來台參加典禮的莫健（James Moriarty）會前受訪，被問及美國考慮派出軍艦通過台灣海峽的傳聞時表示，美國官員或是AIT主席都不對美國軍事行動作出評論。但他說，美國持續遵循基於美中三公報與台灣關係法為基礎的一中政策。

（中央社記者侯姿瑩台北12日電）路透社日前報導，美國考慮派軍艦通過台灣海峽，美國在台協會主席莫健今天不評論美國軍事行動，但表示，美國基於美中三公報與台灣關係法為基礎的一中政策為台海穩定做出貢獻。

也有媒體問及，對於沒有美國高階官員來台參加落成典禮是否感到失望，莫健說，今天區域內有很多事情進行中，必須考量到這樣事實。但他說，來台出席典禮的主管教育與文化事務的助理國務卿馬利．羅艾斯（Marie Royce）是台灣的好朋友，也是美台關係強力擁護者。

莫健也說，人與人的交流與文化交流，「是美台關係中最強的一部分」。

此外，AIT處長梅健華（Kin Moy）即將離任，先前傳出，前AIT副處長酈英傑（Brent Christensen）將接任處長。對此，莫健回應媒體時表示，有看到相關傳聞，酈英傑是台灣的老朋友，但他沒有進一步消息可提供。

媒體問及，新館99年的土地租約期限，莫健表示，租約期限2107年。（編輯：林沂鋒）1070612