嘉義縣調站緝毒　起獲市價二千多萬元毒品

嘉義縣調查站長期佈線查緝販毒盤商，繼6月5日協同縣刑事警察大隊在東西向快速道路埋伏，拔槍圍捕涉嫌販毒的賴姓嫌犯，現場從車上起出5公斤毒品。隨即奔赴外縣市追查可能藏匿毒品地點，起出23多公斤毒品。總計在嘉義、彰化等地查獲第三級毒品愷他命28公斤，初估市價超過二千六百多萬元，另查扣犯罪所得新臺幣現金90萬元及運輸工具賓士轎車1輛，全案擴大偵辦中。

嘉義縣調查局6月12日宣佈破獲賴姓集團走私毒品案，在嘉義、彰化等地查獲第三級毒品愷他命28公斤，嫌犯將毒品隱藏包裝成茶葉密封包，檢調警發現賴嫌行事極為低調隱密，為防範治安單位追查，賴嫌都疑似以約定方式，與上游集團在娛樂場所、溫泉區、汽車旅館等不特定隱密處所，進而取得毒品盤貨，再運至不詳地點藏放，致案情突破不易。



▲嘉義縣調查站說明分析情資掌握賴嫌可能運送毒品乙批至嘉義地區販售佈線查緝。（圖／任禮清攝 , 2018.06.12)

經嘉義縣及彰化縣調查站鍥而不捨的追查， 6月初分析情資賴嫌可能運送毒品乙批至嘉義地區販售，調查官見情資可靠報請嘉義地方檢察署指揮偵辦，連同嘉義市、彰化縣、雲林縣調查站及嘉義縣、市政府警察局刑警大隊共同組成專案小組進行監控。賴嫌果然於5日開車南下，由於其駕車時速超過100公里以上，且研判賴嫌個性如遇攔檢，勢必發生衝撞。

專案小組為免攔車發生意外， 5日下午5時許在嘉義縣台82線快速道路西向16.8公里處，刻意製造假車禍實施交通管制，順利攔查賴嫌所駕駛賓士車輛，並予以拘提到案，當場在其車內查獲疑似毒品5公斤，現場立即以拉曼光譜儀檢測確認為愷他命毒品後，再依賴嫌供述帶往賴嫌位於彰化縣之毒品藏放地點，又查獲愷他命23公斤及販毒不法所得90萬元。



▲嫌犯將毒品隱藏包裝成茶葉密封包，檢調警發現賴嫌行事極為低調隱密。（圖／任禮清攝 , 2018.06.12)

嘉義縣調查局12日宣佈破獲賴姓盤商走私毒品案，展示在嘉義、彰化等地查獲茶葉等包裝的第三級毒品愷他命，總計多達28公斤，初估市價超過二千六百多萬元，案經詢問賴嫌坦承不諱，專案小組持續追查可能集團成員，積極查緝上游販毒集團。

※【 NOWnews 今日新聞 】 提醒您：

少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。

※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)

※ 安心專線：0800-788-995(0800-請幫幫-救救我)

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995