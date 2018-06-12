鄭朝方選竹縣長　原來隱形推手是他？

媒體人周玉蔻今天在廣播電台台北之音「蔻蔻早餐」節目中訪問新竹市長林智堅與新竹縣長參選人鄭朝方，兩位最年輕的政治人物首度同台，林智堅稱鄭朝方多才多藝，是「最不政治」的政治人物，將分享他的市政撇步，相信兩人攜手合作，將一同開創新竹地區年輕新政治。
林智堅與鄭朝方接受周玉蔻訪問，林智堅提及，他與鄭朝方代表新世代，皆希望開創新政治，他稱讚鄭朝方說唱俱佳，是不可多得的人才，更自爆是鄭朝方參選新竹縣長的「隱形推手」，因2015年時2位政治前輩問他有關新竹縣長人選的看法，當時他就推薦鄭朝方，如今鄭獲民進黨徵召，林智堅說，「只要鄭朝方當選，他一定服務。」
鄭朝方和林智堅都希望開創「新政治」，成為年輕人參與政治的典範，鄭朝方也開玩笑地說，最大的對手是林智堅，「因為縣民常說希望林智堅來當縣長！」
林智堅說，新竹市與新竹縣以頭前溪為分界，生活關係緊密，他將和鄭朝方分享許多治理經驗，以年輕新政治的理念，一同解決大新竹地區長年累積的問題，未來不排除會共同採聯合競選，甚至是聯合服務。
當初林智堅參選，跌破大家眼鏡，成為最年輕地方首長，林智堅說，挑戰困難本身就是一種價值，他上任後，以「建設才是王道」改變新竹市，找回市民的驕傲與認同感，相信市民也都有感受到，期許與鄭朝方開創新政治，持續為家鄉努力。