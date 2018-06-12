鄭朝方選竹縣長　原來隱形推手是他？

媒體人周玉蔻今天在廣播電台台北之音「蔻蔻早餐」節目中訪問新竹市長林智堅與新竹縣長參選人鄭朝方，兩位最年輕的政治人物首度同台，林智堅稱鄭朝方多才多藝，是「最不政治」的政治人物，將分享他的市政撇步，相信兩人攜手合作，將一同開創新竹地區年輕新政治。

林智堅與鄭朝方接受周玉蔻訪問，林智堅提及，他與鄭朝方代表新世代，皆希望開創新政治，他稱讚鄭朝方說唱俱佳，是不可多得的人才，更自爆是鄭朝方參選新竹縣長的「隱形推手」，因2015年時2位政治前輩問他有關新竹縣長人選的看法，當時他就推薦鄭朝方，如今鄭獲民進黨徵召，林智堅說，「只要鄭朝方當選，他一定服務。」