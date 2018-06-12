土城品訓格言盃學生書法比賽　受理報名

練字訓練好定性，提升學童專注力！土城區一年一度的品訓格言盃學生書法比賽，即日起至6月24日止受理報名，凡設籍或現就學新北市土城區的各公私立高中、高職（含五專前3年級）或國中、小學學生，均可至土城區公所網站報名參賽。

土城區長楊志宏表示，3C盛行的世代，兒童常使用手機、平板等產品打字，寫字機會變少而生疏，導致使用同音異字、忘了正確寫字方式的情況時有所聞；有鑒於此，部分家長開始對於孩子學習書法，從小練字的習慣越來越重視，而坊間也吹起開設親子共學書法課程的風氣，讓家長與小朋友共同分享寫書法的樂趣外，還能增加親子相處的時光。