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土城品訓格言盃學生書法比賽　受理報名

記者陳志仁／新北報導2018/06/12 14:43
▲土城區一年一度的品訓格言盃學生書法比賽，即日起至6月24日止受理報名；圖為106年品訓格言盃學生書法比賽的情形。（圖／土區公所提供）
▲土城區一年一度的品訓格言盃學生書法比賽，即日起至6月24日止受理報名；圖為106年品訓格言盃學生書法比賽的情形。（圖／土區公所提供）

練字訓練好定性，提升學童專注力！土城區一年一度的品訓格言盃學生書法比賽，即日起至6月24日止受理報名，凡設籍或現就學新北市土城區的各公私立高中、高職（含五專前3年級）或國中、小學學生，均可至土城區公所網站報名參賽。

土城區長楊志宏表示，3C盛行的世代，兒童常使用手機、平板等產品打字，寫字機會變少而生疏，導致使用同音異字、忘了正確寫字方式的情況時有所聞；有鑒於此，部分家長開始對於孩子學習書法，從小練字的習慣越來越重視，而坊間也吹起開設親子共學書法課程的風氣，讓家長與小朋友共同分享寫書法的樂趣外，還能增加親子相處的時光。

楊志宏指出，公所每年舉辦書法比賽，提供這些樂在學習書法的孩子們一個互相交流切磋的舞台，也是希望鼓勵及支持書法文化的傳承，這幾年報名的人數皆破百人，也可看出家長、老師們對於孩子書法教育的用心；期望利用寫字訓練孩子的定性，陶冶心性，並從古人的智慧學習做事的態度，做學問道理，讓孩子養成做事沉穩、專注及有始有終的品格。

社會人文課說，將書法比賽命名為「品訓格言盃」，就是希望學生在日常的生活中，增加接觸傳統文學的機會，挑選聖賢格言、詩詞來書寫，也能培養孩子對於文辭閱讀書寫的能力，土城藝文館也提供「經典集」一書可免費索取；相關比賽的簡章及報名表，可至土城區公所網站下載，或電（02）22732000分機751、752、753或22703379蔡小姐詢問。

關鍵字品訓格言盃學生書法比賽土城藝文館土城區公所網站
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