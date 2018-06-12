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娛樂

恐攻？阿姆表演傳出巨大聲響　真相曝光歌迷氣炸狂譙

娛樂中心／綜合報導2018/06/12 14:34
▲美國饒舌天王阿姆受到許多死忠歌迷崇拜。（圖／翻攝阿姆臉書 , 2018.06.12）
▲美國饒舌天王阿姆受到許多死忠歌迷崇拜。（圖／翻攝阿姆臉書 , 2018.06.12）

美國饒舌天王阿姆（Eminem）以犀利寫實又有批判力道的音樂風格受到歡迎，現場演唱的爆發力也讓粉絲看得過癮，不過日前一場表演卻讓他踢到鐵板，起因為阿姆在唱完一首歌時，現場突然傳出震耳的「砰」一聲，粉絲直覺是槍響，本能反應蹲下閃避，後來證實只是歌曲中的音效，讓受到驚嚇的粉絲破口大罵，也讓阿姆的經紀人不得不出面回應此事。


▲阿姆現場演唱爆發力十足，不過卻因為歌曲的音效設計引發爭議。（圖／翻攝阿姆臉書 , 2018.06.12）

阿姆近日受邀至田納西洲的音樂節表演，登台獻唱夯曲〈Kill You〉，但在曲目結束時，現場忽然傳出類似槍聲的巨大聲響，令在場粉絲驚慌失措，紛紛蹲下身體閃躲，還有人當場嚇哭，事後才發現是歌曲中設定的音效，但受驚的粉絲紛紛在網路上爆氣痛罵，認為阿姆無視這幾年因為太多恐攻事件，造成聽演唱會歌迷的心靈受創，竟然還使用這種容易讓人引發恐懼的音效。


▲阿姆才華洋溢，曾被滾石雜誌譽為「最偉大的饒舌歌手」。（圖／翻攝阿姆臉書 , 2018.06.12）

輿論指責下，阿姆的經紀人出面發聲明回應，解釋該聲效並非槍聲，而是煙火爆炸的聲音，表示阿姆使用這個音效已經很多年，該聲響在今年節日慶典上的表演也有出現，但都沒有被投訴。

關鍵字阿姆饒舌音樂節美國
女星曾被爆走私毒品　近日預告復出

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