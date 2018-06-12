16至30日 兒童新樂園推粉紅豬小妹一日票

（中央社記者陳妍君台北12日電）台北捷運公司今天表示，16日至30日，兒童新樂園將推出獨家限量版「粉紅豬小妹一日票」手環；購票當天，憑手環可不限次數搭乘1號到13號遊具。

兒童新樂園由台北捷運公司負責營運管理。北捷指出，30日前，憑「粉紅豬小妹手環」，到台灣科學教育館還可享新台幣220元優惠價，購買「粉紅豬小妹超級互動展」門票（全票280元）。

北捷表示，民眾7月前往兒童新樂園，只要在園區門口與粉紅豬小妹背板合照，上傳到個人臉書，並向園區服務中心秀出臉書發文，即可獲得一張限量「佩佩豬酷卡」；8月底前，園區還將不定期舉辦粉紅豬小妹人偶見面會，相關訊息可上兒童新樂園官網查詢。