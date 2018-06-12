文大宿舍爭議 侯友宜：該怎麼處理就怎麼處理

黃光芹首先問不到50歲當到警政署長的因素，侯友宜表示，他母親曾說過「沒有人要做的事，你撿起來做」，以前當刑警危險，而他的夢想就是好好當刑警，追求破案的價值，所以他不會跑，危險的工作拿出成效。

（中央社記者林長順新北12日電）文化大學宿舍議題，國民黨新北市長參選人侯友宜今天表示，土地是老婆娘家財產，由文化大學使用管理，如果文大使用不當，該怎麼處理就怎麼處理。他強調自己一生坦蕩蕩，光明磊落。

談到3歲兒子81年遭遇火燒車事件喪命，侯友宜表示，那陣子很痛、很痛，當天晚上回到家裡，老婆哭得死去活來，他勸老婆日子還是要過，老天接孩子走有必然的道理。

侯友宜說，他勸老婆，人生要不斷往前走，面對未來，再把孩子生回來，最後又生了兩個小孩。「人生無常，誰能掌握，得之是福，失復本然」成為他的座右銘。

對於政黨的看法，侯友宜指出，台灣真的很小，走到哪裡都是朋友，沒有想過政黨的事情。他當警察時，從來不想加入任何政黨，因為警察要保持行政中立，他認為什麼黨不重要，重要是為人民做事情。

侯友宜說，民國64年因為讀警官學校規定而加入國民黨，後來就沒有回去，3、4年前才又加入國民黨，當時國民黨已經走下坡了。他強調，自己從未想過政治有敵人，只是立場不同。

主持人問到與民進黨新北市長參選人蘇貞昌的關係。侯友宜表示，蘇貞昌當行政院長時他當警政署長，蘇上任時曾說3個月拚不好治安就下台，最後表現亮麗。他非常尊重蘇貞昌，對方不僅是他的老長官，也一起努力過一件事情，他非常珍惜。

對於近日文化大學宿舍爭議，侯友宜指出，這筆土地是老婆娘家的財產，蓋房子的錢也是娘家拿出來，作為女婿沒辦法說什麼。而且一塊土地有99戶，才有99個門牌，並非1戶有99個門牌。

至於外界質疑公安的部分，侯友宜說，文化大學都有申報，所有使用管理都是文大負責，他們在法律上沒有名目介入，如果文大有使用不當的情況，該怎麼處理，就怎麼處理，他這輩子坦蕩蕩、光明磊落。

侯友宜說，20幾年前蓋宿舍時，他就告訴老婆娘家，不管是租給學生或外人，一定要依法繳稅、開發票，而且地下室不能亂用，做事問心無愧，要考慮外界的觀感問題。（編輯：李錫璋）1070612