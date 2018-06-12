NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈蟬聯五星首長　林智堅傳承台灣精神土城品訓格言盃學生書法比賽8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

文大宿舍爭議 侯友宜：該怎麼處理就怎麼處理

中央社2018/06/12 13:52
中央社 政治 / NOWnews
中央社 政治 / NOWnews

（中央社記者林長順新北12日電）文化大學宿舍議題，國民黨新北市長參選人侯友宜今天表示，土地是老婆娘家財產，由文化大學使用管理，如果文大使用不當，該怎麼處理就怎麼處理。他強調自己一生坦蕩蕩，光明磊落。

侯友宜上午到POP radio台北流行廣播電台接受主持人黃光芹詢問時，做上述表示。

黃光芹首先問不到50歲當到警政署長的因素，侯友宜表示，他母親曾說過「沒有人要做的事，你撿起來做」，以前當刑警危險，而他的夢想就是好好當刑警，追求破案的價值，所以他不會跑，危險的工作拿出成效。

談到3歲兒子81年遭遇火燒車事件喪命，侯友宜表示，那陣子很痛、很痛，當天晚上回到家裡，老婆哭得死去活來，他勸老婆日子還是要過，老天接孩子走有必然的道理。

侯友宜說，他勸老婆，人生要不斷往前走，面對未來，再把孩子生回來，最後又生了兩個小孩。「人生無常，誰能掌握，得之是福，失復本然」成為他的座右銘。

對於政黨的看法，侯友宜指出，台灣真的很小，走到哪裡都是朋友，沒有想過政黨的事情。他當警察時，從來不想加入任何政黨，因為警察要保持行政中立，他認為什麼黨不重要，重要是為人民做事情。

侯友宜說，民國64年因為讀警官學校規定而加入國民黨，後來就沒有回去，3、4年前才又加入國民黨，當時國民黨已經走下坡了。他強調，自己從未想過政治有敵人，只是立場不同。

主持人問到與民進黨新北市長參選人蘇貞昌的關係。侯友宜表示，蘇貞昌當行政院長時他當警政署長，蘇上任時曾說3個月拚不好治安就下台，最後表現亮麗。他非常尊重蘇貞昌，對方不僅是他的老長官，也一起努力過一件事情，他非常珍惜。

對於近日文化大學宿舍爭議，侯友宜指出，這筆土地是老婆娘家的財產，蓋房子的錢也是娘家拿出來，作為女婿沒辦法說什麼。而且一塊土地有99戶，才有99個門牌，並非1戶有99個門牌。

至於外界質疑公安的部分，侯友宜說，文化大學都有申報，所有使用管理都是文大負責，他們在法律上沒有名目介入，如果文大有使用不當的情況，該怎麼處理，就怎麼處理，他這輩子坦蕩蕩、光明磊落。

侯友宜說，20幾年前蓋宿舍時，他就告訴老婆娘家，不管是租給學生或外人，一定要依法繳稅、開發票，而且地下室不能亂用，做事問心無愧，要考慮外界的觀感問題。（編輯：李錫璋）1070612

世紀高峰會 川金共同簽署文件只帶翻譯一對一領袖會談 美...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan