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中央社

奉獻醫學教育 父女傳承當無語良師

中央社2018/06/12 13:56
中央社 健康 / NOWnews
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（中央社記者李先鳳花蓮縣12日電）慈濟大學自1996年第一屆醫學系大體解剖課程開始至今，已有846人捐贈大體成為「無語良師」，老兵康純安與女兒康念慈在相隔22年相繼成為無語良師的故事令人感動。

22年足以讓初生嬰兒成長為大學畢業生，更讓醫學生成為獨當一面的醫師。慈濟大學從第一屆醫學系大體解剖課程開始，至今有846位捐贈大體，其中大體解剖教學328位，模擬手術教學有518位。所有老師的部份骨灰入龕在慈大大捨堂，每年5月學校會為歷屆無語良師舉辦音樂會，邀請家屬和學生們一起追思。

慈濟大學秘書室人員王碧霞說，22年前一般民眾觀念仍保守，老兵康純安就捐贈大體，奉獻精神影響家人。他的女兒康念慈今年初過世也捐出大體成為無語良師。慈濟大學昨天舉辦送靈典禮，而花蓮慈濟醫院心臟外科主任張睿智一直陪伴在旁，親如家屬。

原來，張睿智參與慈濟大學首屆醫學系大體解剖課程，他的無語良師就是康純安；張睿智一度抗拒切開胸壁，甚至萌生不想當醫師的念頭。後來在康念慈的鼓勵下，順利完成解剖課，更啟發他走向外科醫師之路。

張睿智後來也因此與康念慈、康嘉梅姊妹熟稔。張睿智2002年醫學系畢業時，康念慈還特地參加他的畢業典禮。那次康念慈聽到張睿智提到模擬手術課程時眼睛發亮，康念慈就默默期待自己能成為模擬手術的無語良師，幫助年輕醫師。

康嘉梅說，父親、姊姊捐贈大體，全家以他們為榮，也很高興看到這些醫學生都獨當一面。大體捐贈很奇妙，一方面親人走了很傷痛，一方面生命又產生了新的愛，「父母不需要留下很多錢，但最重要的是要留下愛，可以讓親人帶在身旁。」未來她也會選擇大體捐贈，陪伴在爸爸、姊姊身邊。(編輯:陳政偉/孫承武)1070612

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