NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈蟬聯五星首長　林智堅傳承台灣精神土城品訓格言盃學生書法比賽8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

只帶翻譯一對一領袖會談 美國不乏前例

中央社2018/06/12 13:56
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

川金會：現場觀察（中央社華盛頓11日綜合外電報導）在全球守候下，美國總統川普與北韓領袖金正恩一對一會談近40分鐘，僅雙方各一口譯陪同，兩位翻譯成了兩國元首歷史性首度面對面的唯二見證人。這對美國總統而言不是第一次。

美聯社報導，在川金兩人一對一會談近40分鐘期間，隨同兩國元首的幕僚、保鑣與外交官只能在別處等候。對一些國安老經驗的人來說，會擔憂舉行這類重大的單獨會面的風險。

在小布希及歐巴馬政府時代任職的前白宮國家安全會議中國事務主任韓磊（Paul Haenle）推文道：「餿主意。我可預見川普放棄一大堆，卻獲得極少回報。」

在一對一會談裡為川普口譯的是李允香（Yun–hyang Lee，音譯）博士，她是美國國務院口譯服務部門主管；北韓暫未公布金正恩翻譯人員的身分。

儘管存有憂慮，美國總統與外國領袖私下一對一、除翻譯外什麼人都不帶的會面，前例所在多有，甚至不乏和敵國領袖。這類場合本質上不會有記錄員，在過去，參與這類場合的口譯人員只能靠同時速記在筆記本的內容，做為官方和歷史紀錄。

眾所皆知，美國前總統歐巴馬不時會在重大全球峰會的場邊，與外國領袖各自只帶翻譯就舉行即興談話。川普剛就職時，也曾在德國的20國集團（G20）峰會期間，於僅有克里姆林宮翻譯在場的情況下，與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）會談，當時引人側目。

美國前總統雷根（Ronald Reagan）1985年11月在瑞士日內瓦首度與當時的蘇聯領袖戈巴契夫（MikhailGorbachev）會面，兩人只帶信任的翻譯單獨會面。原訂15分鐘的會面，後來硬是談了整整一小時。（譯者：陳亦偉/核稿：徐崇哲）1070612

文大宿舍爭議 侯友宜：該怎...AIT在台成立39年大事紀

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan