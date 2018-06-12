只帶翻譯一對一領袖會談 美國不乏前例

川金會：現場觀察（中央社華盛頓11日綜合外電報導）在全球守候下，美國總統川普與北韓領袖金正恩一對一會談近40分鐘，僅雙方各一口譯陪同，兩位翻譯成了兩國元首歷史性首度面對面的唯二見證人。這對美國總統而言不是第一次。
美聯社報導，在川金兩人一對一會談近40分鐘期間，隨同兩國元首的幕僚、保鑣與外交官只能在別處等候。對一些國安老經驗的人來說，會擔憂舉行這類重大的單獨會面的風險。
在小布希及歐巴馬政府時代任職的前白宮國家安全會議中國事務主任韓磊（Paul Haenle）推文道：「餿主意。我可預見川普放棄一大堆，卻獲得極少回報。」
在一對一會談裡為川普口譯的是李允香（Yun–hyang Lee，音譯）博士，她是美國國務院口譯服務部門主管；北韓暫未公布金正恩翻譯人員的身分。
儘管存有憂慮，美國總統與外國領袖私下一對一、除翻譯外什麼人都不帶的會面，前例所在多有，甚至不乏和敵國領袖。這類場合本質上不會有記錄員，在過去，參與這類場合的口譯人員只能靠同時速記在筆記本的內容，做為官方和歷史紀錄。
眾所皆知，美國前總統歐巴馬不時會在重大全球峰會的場邊，與外國領袖各自只帶翻譯就舉行即興談話。川普剛就職時，也曾在德國的20國集團（G20）峰會期間，於僅有克里姆林宮翻譯在場的情況下，與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）會談，當時引人側目。
美國前總統雷根（Ronald Reagan）1985年11月在瑞士日內瓦首度與當時的蘇聯領袖戈巴契夫（MikhailGorbachev）會面，兩人只帶信任的翻譯單獨會面。原訂15分鐘的會面，後來硬是談了整整一小時。（譯者：陳亦偉/核稿：徐崇哲）1070612