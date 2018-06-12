只帶翻譯一對一領袖會談 美國不乏前例

川金會：現場觀察（中央社華盛頓11日綜合外電報導）在全球守候下，美國總統川普與北韓領袖金正恩一對一會談近40分鐘，僅雙方各一口譯陪同，兩位翻譯成了兩國元首歷史性首度面對面的唯二見證人。這對美國總統而言不是第一次。

美聯社報導，在川金兩人一對一會談近40分鐘期間，隨同兩國元首的幕僚、保鑣與外交官只能在別處等候。對一些國安老經驗的人來說，會擔憂舉行這類重大的單獨會面的風險。

在小布希及歐巴馬政府時代任職的前白宮國家安全會議中國事務主任韓磊（Paul Haenle）推文道：「餿主意。我可預見川普放棄一大堆，卻獲得極少回報。」