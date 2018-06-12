飯店瘋世足　大螢幕吸客、端限定餐酒　預測冠軍還能拿獎

足球迷4年一度的盛事2018年世界盃足球賽進入開幕倒數，由俄羅斯主辦的世足賽將於6月14日開踢。根據顧問公司Ernst & Young統計，在上一屆（2014年）世界盃對主辦國巴西促成的直接與間接產值高達1600萬美元。另外國際足球總會（FIFA）也預估，今年世足賽將締造40億美元商機。

2018年世界盃足球賽進入開幕倒數，不僅球迷蠢蠢欲動，相關業者相互結盟搭順風車，就連飯店業者也摩拳擦掌搶商機。有的設計世足賽相關的限定佳餚或飲品，有的準備好電視大螢幕要直播賽事，還有的舉辦預測賽事抽大獎等活動，業者希望藉由活動吸引客人上門，大家沉浸在歡樂氣氛中也能刺激買氣。

台灣雖不是參賽國之一，但民眾熱情不減，相關產業全都動起來搶搭順風車，像是有電信業者與運彩合作，買彩券還能抽汽車。另外，運動品牌聯手手搖飲料店，推出限定飲品，跨界跨很大的結盟就是希望帶來人潮和錢潮。還有，面板廠商看好世足賽是換螢幕旺季，特別與餐廳業者合作架設大螢幕超高畫質電視，希望創造業績雙贏。

而飯店業者不甘示弱，同樣摩拳擦掌搶商機。像是典華旗下豐FOOD自助餐品牌，在賽程期間（6月14日至7月15日）推出世足國家料理，包括地主國俄羅斯燉牛肉佐酸奶、巴西爐烤牛肉佐青醬、德國烤豬腳佐香腸、法國勃根地烤田螺襯蘑菇、西班牙漁夫燉飯等，讓粉絲不用出國朝聖，也能品嘗道地美味。另外，預測冠軍隊伍成功者將有機會抽中免費用餐3個月。

國賓副品牌amba意舍台北西門町推出足球漢堡套餐，凡賽事期間消費點餐可享啤酒買一送一優惠。無獨有偶，也有不少飯店業者邀請民眾到Lounge Bar看轉播喝調酒，如六福萬怡推出以主辦國俄羅斯、衛冕軍德國以及足球場做發想的3款調酒。

至於香格里拉台北遠東國際大飯店的李白居酒廊也全程轉播賽事並推出主題拼盤，世足開幕賽當天前一小時即享生啤買一送一。台北君悅酒店歡飲廊與Ziga Zaga義大利餐廳則有指定啤酒優惠，有來自比利時、葡萄牙、墨西哥、法國、日本、德國、美國、荷蘭等8國啤酒任君挑選，季軍賽與總決賽期間加碼推出送開胃小點外，還有機會獲得限量馬克杯。

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