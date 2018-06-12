NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈蟬聯五星首長　林智堅傳承台灣精神土城品訓格言盃學生書法比賽8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
鉅亨網

策略聯盟股價兩樣情 研揚貼息收黑 廣積漲停寫7個月

鉅亨網2018/06/12 14:03
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

工業電腦研揚 (6579-TW) 及廣積 (8050-TW) 宣布交叉持股策略結盟，今天股價兩樣情。研揚今填息失利，收盤價 86.5 元、收跌 2.04%，寫下近月新低；廣積則是跳空漲停，以 54.5 元漲停價作收，股價寫下 7 個月新高。

研揚今日除權息，配發現金每股 4.75 元，股價開低走低，最低來到 84.7 元，收盤價 86.5 元、收跌 2.04%，股價寫下近月新低，成交量 470 張。

廣積今天開盤跳空漲停，以 54.5 元作收，漲幅 9.99%，成交量 479 張，股價寫下近 7 個月以來新高；收盤後還有 48620 張買單排隊。

研揚與廣積昨日宣布交叉持股策略結盟，雙方增資發行新股後，研揚將以 0.788 普通股換發廣積 1 股，暫定股份交換基準日為 9 月 29 日，換股完畢後研揚將持有廣積 30% 股權，廣積則持有研揚 28.08% 股權，雙方將各取得對方 2 席董事。

研揚股本將由原本的 10.68 億元，增加至 14.85 億元，由於研揚額定股本為 12 億元，應由股東會核准後上修股本額度，預計將於 7 月 30 日召開股東臨時會。廣積股本將由現在的 12.34 億元，增加為 17.64 億元。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字研揚廣積headline
〈每日外資外匯觀點〉美元指...〈元大創富論壇〉台灣下半年...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan