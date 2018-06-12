策略聯盟股價兩樣情 研揚貼息收黑 廣積漲停寫7個月

工業電腦研揚 (6579-TW) 及廣積 (8050-TW) 宣布交叉持股策略結盟，今天股價兩樣情。研揚今填息失利，收盤價 86.5 元、收跌 2.04%，寫下近月新低；廣積則是跳空漲停，以 54.5 元漲停價作收，股價寫下 7 個月新高。

研揚今日除權息，配發現金每股 4.75 元，股價開低走低，最低來到 84.7 元，收盤價 86.5 元、收跌 2.04%，股價寫下近月新低，成交量 470 張。

廣積今天開盤跳空漲停，以 54.5 元作收，漲幅 9.99%，成交量 479 張，股價寫下近 7 個月以來新高；收盤後還有 48620 張買單排隊。