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〈每日外資外匯觀點〉美元指數若跌破93.21 反彈

鉅亨網2018/06/12 14:01
鉅亨網 / NOWnews
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全球外匯資本 (AmpGFX) 創辦人兼執行長 Greg Gibbs 指出，美國聯準會過去每逢升息均會導致美元走弱，而本周可以期待歷史經驗重演，通常聯準會貨幣政策收緊給新興市場帶來經濟壓力，而美元走弱可能被為穩定全球市場的好事。

美元指數若跌破 93.21 修正性反彈結束        

財經網站 FXStreet 分析師 Omkar Godbole 撰文指出，市場期待川金會的利好消息，激勵 ICE 美元指數週二 (12 日) 一度來到近期高點 93.89。

不過，市場對於此次川金會產生具體結論的期待不高，而且不少專家擔心美、朝對「去核化」的理解存有歧異，可能會使問題複雜化。

目前美元指數位於 93.8 附近，從技術面來看，5 日均線和 10 日均線下彎走低，若跌破 93.21，則意味著修正性反彈已經結束。 

美元指數日K線圖。
美元指數日 K 線圖。
道明證券：美元兌日圓 110.2 壓力強大

道明證券 (TDS) 指出，近期美元上漲已經趨於到頂，市場看法擺脫「分歧」，隨著貿易緊張局勢加劇，道明證券維持美元兌日圓走低的看法。

從技術面來看，多空即將表態，看空美元兌日圓跌到 108 以下，而上檔 110.20 的上方壓力強大，即使短暫突破，也可能是假突破。

不過，美元兌日圓在突破 110.19 的 200 日均線後上漲，巴克萊銀行資深分析師 Shin Kadota 表示，雖然川金會若達成具體利多協議可能進一步支撐美元勢，但

美元兌日圓再次突破110。
美元兌日圓再次突破 110。

市場可能仍傾向於等待美國聯準會 FOMC 會議確定升息後，再做出多空決策。

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關鍵字每日外資外匯觀點日圓美元afpheadline
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