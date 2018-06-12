台股震盪整理 小跌4.44點

（中央社記者張建中台北12日電）美國總統川普與北韓領導人金正恩今天正式會面，台股在各類股漲跌互見下，如預期呈震盪整理走勢，指數終場收小跌4.44點。

加權指數今天收在11144.79點，跌4.44點，跌幅0.04%，成交值新台幣1796.11億元。

傳統產業與電子類股今天都呈現漲跌互見走勢，在市場高度關注的被動元件族群方面，國巨董事長陳泰銘看好被動元件將持續供不應求，並未見供給有紓緩跡象，只是國巨股價開平震盪走低，終場收跌75元。

華新科與禾伸堂股價同步走跌，分別收跌7.5元及3元；智寶與奇力新表現則相對強勢，分別收漲6.5元及7元，其中，智寶更是強攻漲停。