NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈蟬聯五星首長　林智堅傳承台灣精神土城品訓格言盃學生書法比賽8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

台股震盪整理 小跌4.44點

中央社2018/06/12 14:01
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者張建中台北12日電）美國總統川普與北韓領導人金正恩今天正式會面，台股在各類股漲跌互見下，如預期呈震盪整理走勢，指數終場收小跌4.44點。

加權指數今天收在11144.79點，跌4.44點，跌幅0.04%，成交值新台幣1796.11億元。

傳統產業與電子類股今天都呈現漲跌互見走勢，在市場高度關注的被動元件族群方面，國巨董事長陳泰銘看好被動元件將持續供不應求，並未見供給有紓緩跡象，只是國巨股價開平震盪走低，終場收跌75元。

華新科與禾伸堂股價同步走跌，分別收跌7.5元及3元；智寶與奇力新表現則相對強勢，分別收漲6.5元及7元，其中，智寶更是強攻漲停。

研揚與廣積宣布互換股權，兩公司股價同樣出現分歧走勢，依換股比例看，每1股廣積換0.788股研揚，研揚相當於以溢價4成換廣積股份，激勵廣積股價漲停，達54.5元，研揚則下挫1.8元。

大立光今天舉行股東常會，執行長林恩平表示，7月目前訂單看起來多一點，多鏡頭還是趨勢，只是股價表現疲弱，收跌110元。玉晶光與揚明光光學股股價則收高，分別漲24元及15元。

傳產股中，食品、紡織、汽車、觀光與橡膠類股同步走高，其中，橡膠類股指數大漲1.98%，表現最強；水泥、塑膠與營建類股表現相對疲弱，同步走跌。

分析師王兆立表示，台股短期仍將維持震盪整理走勢，將以個股表現為主。（編輯：楊玫寧）1070612

AIT在台成立39年大事紀畢業季 澎湖畢典扮蜘蛛人垂...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan