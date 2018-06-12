NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈誰是下一個璞玉　中職測試會將登場香蕉滯銷　義大醫院助蕉農促銷8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
鉅亨網

〈元大創富論壇〉台灣下半年景氣潛在三風險 央行升息

鉅亨網2018/06/12 14:10
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

元大金 (2885-TW) 今 (12) 日舉行創富論壇，旗下元大投顧首席經濟學家陳森林表示，展望下半年台灣經濟，主要有三個潛在風險，包括川普關稅壁壘風險、中國景氣不如以往強勁以及美國聯準會續升息等，而隨著外部風險升溫，預期下半年台灣央行升息機率低。

陳森林表示，今年 3 月美國總統川普祭出鋼鋁關稅，開啟全球貿易大戰，對金融市場投下巨大變數，而台灣高度仰賴出口，在外部風險快速升溫下，一旦大規模的課徵關稅政策實施，將不利後續景氣的發展。

觀察目前全球情勢，對於台灣而言，潛在風險包括第一川普為重振美國製造業，祭出的關稅壁壘政策；第二中國力求轉型之際，景氣動能恐不如以往強勁；第三美國財政缺口擴大、聯準會持續升息，新興市場面臨壓力。

面對外部風險，陳森林指出，台灣政府也提出三個「再平衡政策」，力保景氣維持穩健格局。其中包括出口市場再平衡，即尋找新市場，分散出口市場，例如推出新南向政策，以及內外需求再平衡，則適度擴張基礎建設，並推動企業加薪潮；最後為內外資金再平衡，引領資金回流，降低外資的倚賴，例如年初的優化稅制，調高外資股利所得扣繳率。

針對台灣央行升息態度，陳森林認為，隨著外部風險升溫，預期下半年台灣央行升息機率低，原因在於新台幣相對其他貨幣仍處強勢，此外，今年台灣經濟主軸為支撐內需，若央行實施升息，政策就相互牴觸。

台灣央行升息的時間點，應該會落在美國期中選舉之後，12 月底或是明 (2019) 年第一季。陳森林說，外部風險降溫，美國升息步伐可能會加快，台灣央行才有可能跟進啟動升息，且估計會採緩步升息步調，升息幅度為半碼。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字央行台灣升息美國川普美元聯準會內需外資headline
策略聯盟股價兩樣情 研揚貼...〈Fed升息前瞻〉Fed升...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan