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當咖啡遇上黑豆 養生新茶飲「咖啡黑豆茶」 上市

記者金武鳳／台中報導2018/06/12 14:58
▲既愛黑豆又咖啡香的洪姵綾，很天才的將傳統與時尚結合，開發出養生新茶飲「咖啡黑豆茶」（圖／金武鳳攝 , 2018.6.12)
▲既愛黑豆又咖啡香的洪姵綾，很天才的將傳統與時尚結合，開發出養生新茶飲「咖啡黑豆茶」（圖／金武鳳攝 , 2018.6.12)

 現在流行什麼？「輕養生」已是一種流行、時尚、簡單的養生概念，造就養生飲品可觀商機。DEGABE輕養生概念飲品牌行銷總監洪姵綾，就是看到養生飲品非凡潛力，巧妙將咖啡與黑豆結合，開發出新概念飲品「咖啡黑豆茶」一片天。

洪姵綾說，台灣咖啡族人口眾多，一年商機高達新台幣700億，並逐年持續穩定成長中。至於黑豆，是近年來異軍突起的養生食品。愛喝咖啡，也喜愛黑豆水養生的洪姵綾，腦筋一動，就將二種「最愛」結合在一起，開發出新概念的養生飲品，市場反應熱絡。


▲由洪姵綾開發的黑豆加啡茶，是結合傳統與時尚，連包裝都走時常路線，並邀美女代言（圖／金武鳳攝 , 2018.6.12)

洪姵綾笑說，她開發的黑豆咖啡茶，算得上是「當傳統遇上現代」，不只兼具黑豆的養生及咖啡的療癒，做成可回沖的新飲品，讓咖啡不再只能沖泡一次，也讓黑豆茶飲沾染時尚氛圍，一舉兩得。

咖啡黑豆茶已成功上市，期間，洪姵綾是經過一年多的比例測試，才完成黃金比例的極至。洪姵綾是採用低溫烘焙，讓黑豆發揮豆中之王最大功效，並保留黑豆自然甜香，再加入香氣濃郁的阿拉比卡咖啡豆，精製調配出完美比例，連包材與包裝也經過精心設計，很有時尚感。其中，濾袋是採用英國獨家進口燉包級濾袋，可使原料充分發揮作用、耐浸泡。

具有輕養生概念的咖啡黑豆茶，一打開包裝，撲鼻的濃郁甜蜜香氣，讓人心情愉悅。洪姵綾說，沖泡後呈現的茶飲，既有咖啡功能，又兼具黑豆養生概念，是一種可回沖的新茶飲，碰撞出現代療癒時尚的新風味，且因咖啡因含量低，讓身體清爽無負擔，不用再擔心喝了徹夜難眠，是一種可以陪伴一整天的新茶飲。

  

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　

關鍵字養生新茶飲黑豆咖啡洪姵綾
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