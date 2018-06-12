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川金會》夜遊新加坡　金正恩稱讚乾淨又美麗

記者呂烱昌／綜合報導2018/06/12 15:45
▲北韓領導人金正恩11日在大批隨扈與新加坡政府官員陪同下，夜遊新加坡。（圖／勞動新聞 , 2018.6.12)
▲北韓領導人金正恩11日在大批隨扈與新加坡政府官員陪同下，夜遊新加坡。（圖／勞動新聞 , 2018.6.12)

美國總統川普與北韓領導人金正恩 12 日上午在新加坡聖陶沙嘉佩樂酒店會面，舉行歷史性川金會。前一晚，金正恩在大批隨扈與新加坡政府官員陪同下，夜遊新加坡。金正恩稱讚新加坡「乾淨又美麗」，還說要多向新加坡學習。

根據北韓勞動新聞報導，金正恩11日在新加坡逗留並參觀市內一些景點，陪同的有北韓勞動黨中央副委員長金英哲、李洙墉，外務相李容浩，胞妹金與正陪同參觀。另外，新加坡外交部長維文、教育部長王乙康也全程陪同。

金正恩參觀被譽為新加坡的驕傲的大花草園、著名的金沙酒店樓頂上的天空花園，以及新加坡港，此行目的是了解新加坡的社會經濟發展情況。

報導指出，金正恩登上金沙酒店的瞭望台，俯瞰市內夜景時說，「新加坡果然名不虛傳，乾淨又美麗」，他稱讚，新加坡每個建築都有特色，更說今後要在各領域向新加坡多多學習。

金正恩聽取了新加坡官員的介紹後表示，通過參觀充分瞭解了新加坡的經濟潛力和發展面貌，對新加坡留下了很好的印象。


▲北韓領導人金正恩11日在大批隨扈與新加坡政府官員陪同下，夜遊新加坡。（圖／勞動新聞 , 2018.6.12)


▲北韓領導人金正恩11日在大批隨扈與新加坡政府官員陪同下，夜遊新加坡，一旁民眾爭相拍照。（圖／勞動新聞 , 2018.6.12)

關鍵字川金會新加坡金正恩金沙酒店
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