金正恩新聞火速見報 北韓媒體一反常態

報導裡的歡樂氣氛，也與北韓媒體過往處理官方出訪新聞的嚴肅態度大相逕庭。

有別於北韓媒體過去慣例，新聞通常發生經過至少一整天才會見報，這次勞動新聞與其他媒體的出刊速度很不尋常。

勞動新聞是北韓勞動黨的機關報，頭版超過一半版面刊登14張照片，畫面顯示金正恩與隨行官員快樂地走在新加坡一處熱帶花園和無邊際泳池畔。

川金會：各國反應（中央社首爾12日綜合外電報導）北韓領導人金正恩昨晚出人意表夜遊新加坡，才過沒幾小時，北韓媒體「勞動新聞」頭版刊出滿滿的金正恩照片，曝光速度與報導輕鬆氛圍一反常態。

這似乎反映出北韓官員間的一種全新自信，認為孤立一方的北韓已經在國際舞台上真正受到接納。

這次是金正恩自2011年掌權以來，為人所知的最遠一趟旅程，也是有史以來北韓領導人第一次與美國總統見面。

隨著金正恩出訪，北韓官方媒體帶了大批記者與攝影團隊前進新加坡，且有權進入許多其他國家媒體遭拒於門外的地方。

勞動新聞頭版刊出14張照片，報導金正恩參訪新加坡濱海灣金沙（Marina Bay Sands）酒店、賭場、會議中心與其他景點。

照片中金正恩面帶微笑，站在濱海灣金沙酒店頂樓的空中花園觀景台，報導還說，他在「觀摩新加坡的社會與經濟發展」。

其他照片顯示，圍觀路人正拿相機拍攝金正恩。在此之前，金正恩擔任北韓領導人以來，只有兩次離開朝鮮半島，兩次都是訪問中國。

勞動新聞的報導指出，金正恩稱讚新加坡環境「乾淨又美麗」，矢言「未來將在各領域向新加坡良好的知識與經驗大力學習」。

如此盛讚其他國家，對窮困北韓的媒體而言也很不尋常。北韓媒體通常不會呈現其他富裕國家的詳細照片。 （譯者：林宏翰/核稿：劉文瑜）1070612