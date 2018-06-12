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中央社

搭新幹線若遇隨機砍人 可拆座墊防身

中央社2018/06/12 14:06
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社東京12日綜合外電報導）日本發生嫌犯在新幹線車廂內隨機砍人，事發時不少乘客依照車掌指示，拆下座墊當盾牌防身。至於受此事件影響，未來搭乘新幹線是否需要檢查隨身行李，日本政府持審慎評估態度。

日本朝日新聞報導，9日發生行駛中的東海道新幹線列車內，有男子隨機殺傷乘客，不少乘客當時取下新幹線的座墊防身。

有乘客說，車掌在事發當下跟他們說「請把座墊取下當盾牌」，許多乘客因此拿著座墊防身。

東海道新幹線列車座墊可輕易拆卸，這是因為大多數列車抵達終點站後，就會原車載客再折返行駛，為了方便在清潔時能迅速拆換髒污的座墊，便設計成可快速拆卸。

東北及北陸新幹線列車內座墊，大多也採用相同構造。

拆卸下的座墊長寬各約44公分、厚度為6公分、重約一公斤。JR東海公司一直以來都有跟車掌及乘務員說，發生萬一的時候，可以把座墊當盾牌來用。

負責營運山陽新幹線的JR西日本公司，雖然目前沒有像JR東海公司那樣教育員工，但表示會參考這次的事件，讓乘務員都知道可以把座墊拆下當防身工具。

讀賣新聞報導，原本為替換髒污座墊的快拆設計，在2016年5月發生持刀男子在車廂內鬧事，造成車掌受傷後，開始把快拆座墊當成防身工具，並導入乘務員的工作訓練。

雖然原本並沒有想到可以讓乘客使用座墊防身，但這次事件中的一名乘客說，事發時乘務員遞給他座墊，叫他當成盾牌逃離現場。

另外也有乘客目擊，幾名男乘客在車廂連接處，欲以手中的座墊抵抗嫌犯。

日本放送協會（NHK）報導，國土交通大臣石井啟一表示，未來東京將舉行奧運會，政府會盡速研究應採取的安全對策。

不過，對搭乘新幹線乘客是否要進行隨身行李檢查，石井啟一說，在不影響乘客搭乘便利性及列車準點的情況下，是否可能順利實施隨身行李檢查，有必要進行審慎評估。（譯者：黃名璽/核稿：盧映孜）1070612

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