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畢業季 澎湖畢典扮蜘蛛人垂降領證書

中央社2018/06/12 14:02
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社澎湖縣12日電）畢業季到，澎湖各國中小紛紛舉行畢業典禮。湖西國中今天舉行畢典，應屆畢業生發揮創意，裝扮成「蜘蛛人」模樣，從禮堂2樓垂降到1樓來領取畢業證書，並致謝詞，讓現場師長相當驚艷。

澎湖全縣各國中小今天有17所學校舉行畢業典禮，各校都安排有別具特色的畢典活動，湖西國中應屆畢業生還裝扮「蜘蛛人」模樣，從禮堂2樓垂降到1樓來領取畢業證書與致謝詞，令校長黃銘廣等在場師長對畢業生「臨別」的創意，感到驚奇。

湖西國中的畢典上，包括澎湖文化局長鄭嘉薇、縣議員陳振中、湖西鄉長吳政杰、湖西鄉民代表會主席洪國強等人都與會並頒獎績優畢業生。

上台受獎的畢業生中，以許明菲最為引人注目。除是澎湖唯一獲總統教育獎外，還獲體肓與生活兩項績優獎狀。

湖西國中校長黃銘廣表示，許明菲是一位非常可取的小孩，自幼父母離異，相依為命，父親在他就讀國小時罹患重症。小小年紀的他，平時就要帶著父親台澎奔波看病，還要親自為父親料理三餐並灌食，一個人從來不喊苦喊累，也未荒廢學業，利用課餘或照顧父親的空檔來充實，樂觀進取，學業成績也都擠進前段班。

除了擔任班長外，更是一位優秀的桌球選手，去年和今年分別榮獲縣運的冠軍，目前已免試進入馬公高中，繼續升學。

身材高挑皮膚黝黑的許明菲靦腆地說，在國中三年的學習領域中，感謝學校在各方面的協助，讓他在課業與家庭上，沒有後顧之憂。尤其要感謝的是國中導師顏佳雯，及博幼社會福利基金會課輔老師洪貴珍，都是他的貴人。

澎湖國中小學今天起陸續舉行畢業典禮，其中馬公虎井與望安花嶼兩國小，今年也只有1位畢業生。(編輯:陳政偉/孫承武) 1070612

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