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〈Fed升息前瞻〉Fed升息不稀奇 這「3大看點」

鉅亨網2018/06/12 14:16
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聯準會將在 6 月 12 日召開會議，據聯邦基金期貨市場數據，有 91% 的機率將進行今年第 2 次升息，聯邦基金利率預將上調至 1.75% 至 2% 區間，升息一事可謂已經板上釘釘，投資者更應該關注其他變化，如點陣圖變 化、通膨和失業率預之測、聯準會縮表進度是否改變，進而影響升息循環。

聯邦公開市場委員會 (FOMC) 聲明關注要點：

1. 觀察點陣圖 (Dot Plot) 利率預測是否出現改變

FOMC 將發布「點陣圖」，該圖表顯示聯準會官員對未來利率走勢的預測，穩健的經濟成長前景，使許多市場人士認為聯準會可能將今年升息幅度上調至 4 碼，投資者可觀察點陣圖是否被調整，以釐清今年將共升息 3 碼或 4 碼。

2018 年 3 月公佈的點陣圖顯示，FOMC 預期聯邦基金利率將在 2018 年年底達到 2.1%，到 2019 年底上升至 2.9%，然後在 2020 年前上調至 3.4%。2019 年和 2020 年的升息預測，將顯著高於之前的點陣圖版本。

FOMC於今年3月公佈的點陣圖版本
FOMC 於今年 3 月公佈的點陣圖版本

2. 通膨和失業預測

FOMC 對未來幾年的通膨和失業率進行預測，此兩項數據對貨幣政策有重要影響，2018 年 3 月的會議顯示，FOMC 預測今年年底失業率為 3.8%，到 2019 年和 2020 年末皆將進一步降至 3.6%。就通膨而言，3 月份 FOMC 的預期為，今年通膨率為 1.9%，明年為 2%，2020 年為 2.1%。

3. 聯準會的資產負債表

在 2008 年金融危機之後，聯準會啟動 QE 計畫，使其資產負債表增加 4.5 兆美元的美國國債，聯準會開始縮減購債規模，而 Fed 可能會提早結束縮減資產負債表之計畫，預期縮表政策可能會在明年或 2020 年初結束。

這可能代表著這次升息週期將比預期中更早結束，無論具體細節為何，任何關於削減資產負債表的政策變化都將會影響推動市場。

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