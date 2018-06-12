美大學反霸凌涉違憲 司法部：不得執行

（中央社華盛頓11日綜合外電報導）美國密西根大學有關禁止校園騷擾與霸凌的政策，受到一個言論自由團體向法院提出異議之後，司法部今天表示，該校政策違反憲法，不得執行。
司法部主張，密西根大學政策因未界定什麼範圍內的言詞與行為該禁止，而侵犯了美國憲法第一修正案賦予的權利。
此外，該校設來處理校園偏見指控、由行政管理人員與執法官員組成的專案小組，合法性也受到司法部質疑。
司法部律師團表示：「這所大學非但沒有保護言論自由，還對憲法保護的言論強加武斷的審查與懲罰制度。」
密西根大學回應，司法部誤解了學校政策，曲解了「偏見反應小組」職責。
美國總統川普上任以來，密西根大學這個案子是司法部第4度插手有關憲法第一修正案的法院爭議。
司法部長塞申斯（Jeff Sessions）一再抨擊若干大學，聲稱這些大學限制言論自由，並使學生在校園內無法聽見非主流或少數意見。
密西根大學受到爭議的反霸凌政策刊登在該校「學生權利與義務聲明」。
司法部律師團表示，這些政策之下，只要聽者感覺受傷或困擾，學生就會因此言論而不公平地受到懲罰，如此一來禁止了憲法第一修正案所保障的廣泛言論。（譯者：林宏翰/核稿：鄭詩韻）1070612