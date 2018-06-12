美大學反霸凌涉違憲 司法部：不得執行

（中央社華盛頓11日綜合外電報導）美國密西根大學有關禁止校園騷擾與霸凌的政策，受到一個言論自由團體向法院提出異議之後，司法部今天表示，該校政策違反憲法，不得執行。

司法部主張，密西根大學政策因未界定什麼範圍內的言詞與行為該禁止，而侵犯了美國憲法第一修正案賦予的權利。

此外，該校設來處理校園偏見指控、由行政管理人員與執法官員組成的專案小組，合法性也受到司法部質疑。

司法部律師團表示：「這所大學非但沒有保護言論自由，還對憲法保護的言論強加武斷的審查與懲罰制度。」