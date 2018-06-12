逃過制裁 中興通訊修復信任之路難度高

（中央社台北12日電）中國大陸的中興通訊可望在罰款後恢復業務。但中興藐視規則的名聲已傳揚，國際對中國高科技產品的安全擔憂也在加深，潛在的合作夥伴可能卻步，中興的未來仍充滿隱憂。

中國電信設備大廠中興通訊因為違反對伊朗和北韓的貿易管控，被禁止購買美國製造的零組件，這項效果幾乎滅頂的處罰讓中興無法運作。中興日前與美國政府達成協議，同意支付10億美元的高額罰款，換取美國鬆綁制裁。

紐約時報報導，中興現在必須修復與客戶的關係，還要面對外界對其經營方式的進一步質疑，包括一連串被控賄賂、超額計費和違規的紀錄。