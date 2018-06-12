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中央社

逃過制裁 中興通訊修復信任之路難度高

中央社2018/06/12 14:18
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社台北12日電）中國大陸的中興通訊可望在罰款後恢復業務。但中興藐視規則的名聲已傳揚，國際對中國高科技產品的安全擔憂也在加深，潛在的合作夥伴可能卻步，中興的未來仍充滿隱憂。

中國電信設備大廠中興通訊因為違反對伊朗和北韓的貿易管控，被禁止購買美國製造的零組件，這項效果幾乎滅頂的處罰讓中興無法運作。中興日前與美國政府達成協議，同意支付10億美元的高額罰款，換取美國鬆綁制裁。

紐約時報報導，中興現在必須修復與客戶的關係，還要面對外界對其經營方式的進一步質疑，包括一連串被控賄賂、超額計費和違規的紀錄。

電信諮詢公司Northstream的首席執行官努德斯特倫（Bengt Nordstrom）說。即使禁令取消，營運商也會慎重考慮與中興合作。

對中國而言，對中興不當行為的指控反映出一個更大的問題。中興這次建立起的藐視規則壞名聲，帶來更多對中國高科技產品的國家安全擔憂，這對中國在各領域建立國際品牌的計劃帶來打擊。

報導說，這不是中興第一次面臨商業行為可疑的指控。過去幾年，在肯亞、阿爾及利亞、尚比亞、菲律賓，中興都有違規或涉及腐敗的記錄。

全球最大的主權財富基金之一、挪威主權財富基金在2016年表示，將把中興排除在自己的投資對象之外。該基金的道德委員會說，「中興涉嫌嚴重腐敗並且可能再次捲入類似行為的風險令人難以接受」。

中興在美國還面臨其他問題。多年來，美國官員一直擔心中興的設備可能會被中國政府用來從事間諜活動或干擾網路，美國多家電信商已被禁止向中興購買設備。

縱使許多國家的手機營運商如今會對從中興購買產品持謹慎態度，但中國營運商遵循的是買國貨政策，將為中興提供支援。

但儘管如此，傑富瑞集團（Jefferies）駐香港的電信分析師李裕生表示，「我不確定如果他們不循規蹈矩的話，中國政府是否能再次幫他們。」（編輯：翟思嘉/朱建陵）1070612

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