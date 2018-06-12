偷工減料品質差 陸網購慎買「電商專供」

陸媒央視新聞網報導，一款3門冰箱在網路只賣人民幣4000元（約新台幣1.9萬元）出頭，而實體店面一台外觀幾乎一模一樣的卻貴出近2000元。實體店銷售員指出，一般電商定製版和線下版會在幾個關鍵的地方有區別，比如冰箱的發泡層厚度。

一年一度的618年中大促銷活動，正在大陸各網路電商平台熱鬧進行，標榜比實體店面售價更優惠的「電商定製版」、「線上專供款」、「網路專供版」等所謂的電商專供商品，又充斥其中。但別以為網路電商不用負擔店租，就可用更便宜的價格買到同樣的商品。

（中央社台北12日電）陸媒報導，在中國大陸網路低價促銷的「電商專供」商品，雖然不是假貨，但普遍存在家電產品偷工減料、服裝品質較差甚至衛生紙變薄等現象，消費者要購買前必須謹慎。

他說，發泡層是冰箱中起保溫作用的材料，成本非常高，一台冰箱的發泡材料的成本通常在200元到500元以上，為了降低成本，電商定製版通常會用薄一些的發泡層。如普通版發泡層5cm，電商定製版就用3.5cm，耗能相差達兩成以上。

還有調查顯示，分別購買20組實體和電商版的服裝鞋類，平均差價率為17.9%。而在對一組服裝的檢測中發現，實體的普通服裝品質符合國家標準，但線上服裝卻有3款存在品質問題。

報導並指出，電商定製的電腦整機配置高，但價格卻比市場價低了很多，因為裡面的關鍵零件，比如顯示卡都是縮水的，散熱器配件、供電模組規格、頻寬、出廠日期等方面可能都有區別，如果做遊戲、製圖、影音編輯等就會感受到差距。

揚子晚報報導，南京一名消費者最近網購一批日用品。其中她最得意的是平時用的某品牌捲筒衛生紙，在超市買12卷動輒要20至30元，而在網上，她購買一整箱30卷，只要50多元。

本以為真是太划算，但實際使用，卻發現這批衛生紙韌度不夠，紙質薄、纖維粗、容易斷，而且衛生紙還容易掉粉。

報導引述電子商務研究中心法律權益部分析師姚建芳指出，電商專供商品與實體店銷售的產品看似一模一樣，仔細看會發現顏色、內部配備或某些功能存在差別。電商專供一般是價格較低而品質稍遜的商品，「一分價錢一分貨」，消費者要小心別中招。（編輯：楊昇儒/翟思嘉）1070612