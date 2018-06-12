科大生設計無線遙控機器人 拿球爬梯難不倒

（中央社記者許秩維台北12日電）台科大機械系今天舉行機器人競賽，競賽主題為「螞蟻雄兵」，學生設計的無線遙控機器人，必須通過拿乒乓球、躲避障礙物、爬樓梯等關卡，考驗機器人機構的穩定性。

台灣科技大學今天發布新聞稿表示，機械系統設計與實務課程是台科大機械系的大三必修課，每年學期末都會舉辦機器人競賽，訓練學生機構設計、加工製作、配電控制等專業技術，並強化機電整合能力，提升學生的專案執行力與實作力。

今年機器人競賽主題「螞蟻雄兵」，要求無線遙控機器人需具備移動、爬樓梯、取球和置球等功能，關卡看似簡單，卻考驗機器人機構的穩定性，操作的敏捷性和取球置球的精準度，也是影響勝負的重要關鍵。