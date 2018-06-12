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科大生設計無線遙控機器人 拿球爬梯難不倒

中央社2018/06/12 14:19
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者許秩維台北12日電）台科大機械系今天舉行機器人競賽，競賽主題為「螞蟻雄兵」，學生設計的無線遙控機器人，必須通過拿乒乓球、躲避障礙物、爬樓梯等關卡，考驗機器人機構的穩定性。

台灣科技大學今天發布新聞稿表示，機械系統設計與實務課程是台科大機械系的大三必修課，每年學期末都會舉辦機器人競賽，訓練學生機構設計、加工製作、配電控制等專業技術，並強化機電整合能力，提升學生的專案執行力與實作力。

今年機器人競賽主題「螞蟻雄兵」，要求無線遙控機器人需具備移動、爬樓梯、取球和置球等功能，關卡看似簡單，卻考驗機器人機構的穩定性，操作的敏捷性和取球置球的精準度，也是影響勝負的重要關鍵。

奪得機器人競賽冠軍的「台科R.O.B.小隊」，參考火星探測車「好奇號」的設計，打造出特殊底盤，6顆輪子在爬梯時能同時接觸地面，馬達皆能輸出足夠馬力，讓機器人得以順暢穩定地行進。

團隊成員廖哲偉表示，競賽過程要克服機器人爬梯重心不穩等問題，團隊也思考如何加快取球速度，除了勤奮練習操作，增加臨場比賽熟練度外，並不斷優化機械手臂程式，負責撰寫電動程式的他是第一次製作機器人，雖然過程中遇到許多困難，但也因此增進實務應用的知識，讓自己收穫滿滿。

獲得亞軍的「上銀革命肉包隊」，特別注重機器人取球的速度，團隊在取球管下方裝設彈力機構，因此能夠精準又快速的夾取球，而為了克服爬樓梯重心不穩的問題，團隊還特地在輪子加裝防滑墊。

台灣科技大學校長廖慶榮表示，台科大機械系學生畢業前都要具備打造機器人的能力，透過分組競賽融會讓學生貫通所學，並培養團隊合作與領導能力，而今年學生在機械加工花了更多心思，機器人外型更多元，也展現豐沛的創意與想像力。（編輯：黃于）1070612

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