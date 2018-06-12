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中橫公路夜間大樹倒下道路上　中斷道路交通

記者黃玿琮／台中報導2018/06/12 15:04
▲中橫公路東勢區路段夜間大樹倒下，一度中斷道路雙向交通。（圖／東勢警分局提供2018.6.12）
▲中橫公路東勢區路段夜間大樹倒下，一度中斷道路雙向交通。（圖／東勢警分局提供2018.6.12）

車輛夜間行駛中橫公路（台八線），可要特別當心路況了！東勢區13.5公里處路段日前就發生一棵大樹橫倒在路中，阻斷東勢及谷關間的交通，幸未砸到人車；東勢警分局茅埔派出所據報，員警趕抵現場設置交通錐及警示燈、指揮疏導交通，並協助谷關工務段清除路障。

東勢分局茅埔派出所於日前夜間7點許，接獲民眾報案，指稱中橫公路東勢區指標13.5公里處，有一棵大樹橫倒在路中阻斷東勢及谷關間的交通，警員黃薰靚立即趕往現場；發現一棵大樹由道路上邊坡倒下橫躺在路中，阻斷兩端的車輛通行。

由於夜間正下著小雨能見度欠佳，樹倒路段不遠處有一處彎道及短隧道，原本就是危險路段，更增加往來行車的危險。員警立即設置交通錐及警示燈，在路旁指揮疏導車輛，並連繫谷關工務段人員到場清除路障。

該時段剛好有不少民眾從谷關下山、或從東勢欲返回谷關，道路交通中斷致民眾在路邊心急如焚；經員警積極疏導交通，維護路邊等待民眾的人車安全，並讓搶救工程順利進行，歷時將近兩小時終於將倒下的樹木枝幹移除，讓交通恢復順暢。

東勢警分局表示，鋒面過境常挾帶豐沛雨水，山區土壤久旱逢雨，土壤保含水分後極易發生樹木倒伏或崩塌、落石，呼籲民眾開車經過中橫公路（台8線）往谷關方向路段時，應隨時注意前方路況、小心駕駛，遇有緊急事故可立即撥打110報警處理。

關鍵字東勢警分局中橫公路台8線谷關工務段
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