中國推奶企兼併重組 港股乳製品板塊全線飆漲 現代牧

為推進奶業振興保障乳品質量安全，中國國務院下發《意見》重點支援嬰幼兒配方奶粉企業兼併重組，乳品質量安全追溯體系建設。消息刺激港股乳製品板塊集體走強，現代牧業 (1117-HK) 現漲 6.122%，報港幣 1.56 元；成交約 616 萬股，涉資港幣 955 萬元。

中國國務院發文，提出要推進奶業振興保障乳品質量安全，主要目標是到 2020 年，奶業供給側結構性改革取得實質性成效，奶業綜合生產能力大幅提升，100 頭以上規模養殖比重超過 65%，奶源自給率保持在 70% 以上；乳品質量安全水準大幅提高，產品監督抽檢合格率達到 99% 以上等。