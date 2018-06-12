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中國推奶企兼併重組 港股乳製品板塊全線飆漲 現代牧

鉅亨網2018/06/12 14:26
鉅亨網 / NOWnews
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為推進奶業振興保障乳品質量安全，中國國務院下發《意見》重點支援嬰幼兒配方奶粉企業兼併重組，乳品質量安全追溯體系建設。消息刺激港股乳製品板塊集體走強，現代牧業 (1117-HK) 現漲 6.122%，報港幣 1.56 元；成交約 616 萬股，涉資港幣 955 萬元。

中國國務院發文，提出要推進奶業振興保障乳品質量安全，主要目標是到 2020 年，奶業供給側結構性改革取得實質性成效，奶業綜合生產能力大幅提升，100 頭以上規模養殖比重超過 65%，奶源自給率保持在 70% 以上；乳品質量安全水準大幅提高，產品監督抽檢合格率達到 99% 以上等。

同時，還提出要加大政策扶持力度．強化金融保險支持，鼓勵金融機構開展奶畜活體抵押貸款和養殖場抵押貸款等信貸產品創新，探索開展生鮮乳目標價格保險試點。

消息刺激港股乳製品板塊集體走強，截至今 (21) 日 13:54，現代牧業漲 6.122%%，報港幣 1.56 元；莊園牧場 (1533-HK) 漲 2.941%，報港幣 9.1 元；中國聖牧 (1432-HK) 漲 2.532%，報港幣 0.81 元；蒙牛乳業 (2319-HK) 漲 4.522%，報港幣 30.05 元。

圖：新浪財經
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關鍵字中國奶企兼併重組港股乳製品現代牧業莊園牧場中國聖牧蒙牛乳業headline
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