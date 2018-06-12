艾莉絲再婚才3個月　深夜嘆當媽好難：加油好嗎

女星艾莉絲去年認了與日籍前夫已離婚兩年，之後帶著女兒梨梨醬到法國經營事業，12月就宣布與英國外交官馬培迪再婚，3月即生下「威廉弟」，一家四口幸福快樂，她也不時在臉書與粉絲分享自己生活歷程，11日她有感而發，表示在生活中母親才是最難的角色。

艾莉絲在臉書寫下：「年輕時出外景、跑通告、做活動、砸派玩遊戲，慢慢練功直到開始進棚主持，上天下海各式各樣的體驗，終於成為一名電視節目主持人。」之後轉換人生跑道，艾莉絲一名創業經營者，跑廠商、談合約、學成本、論行銷、做管理，從底層開始一點點學習，終於有了自己的品牌，如今多了外交官配偶身分，除了要具備社交能力、多種語言能力之外，同時還得進修國際社交禮儀，學習中西方歷史背景，以及鑽研烹飪宴客的技能。