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娛樂

艾莉絲再婚才3個月　深夜嘆當媽好難：加油好嗎

娛樂中心／綜合報導2018/06/12 15:06
▲艾莉絲將事業移到法國。（圖／翻攝艾莉絲臉書 , 2018.06.12）
▲艾莉絲將事業移到法國。（圖／翻攝艾莉絲臉書 , 2018.06.12）

女星艾莉絲去年認了與日籍前夫已離婚兩年，之後帶著女兒梨梨醬到法國經營事業，12月就宣布與英國外交官馬培迪再婚，3月即生下「威廉弟」，一家四口幸福快樂，她也不時在臉書與粉絲分享自己生活歷程，11日她有感而發，表示在生活中母親才是最難的角色。 

艾莉絲在臉書寫下：「年輕時出外景、跑通告、做活動、砸派玩遊戲，慢慢練功直到開始進棚主持，上天下海各式各樣的體驗，終於成為一名電視節目主持人。」之後轉換人生跑道，艾莉絲一名創業經營者，跑廠商、談合約、學成本、論行銷、做管理，從底層開始一點點學習，終於有了自己的品牌，如今多了外交官配偶身分，除了要具備社交能力、多種語言能力之外，同時還得進修國際社交禮儀，學習中西方歷史背景，以及鑽研烹飪宴客的技能。 


▲艾莉絲表示自己現在多了外交官配偶身分，但最難的身分依然是母親。（圖／翻攝艾莉絲臉書 , 2018.06.12）

艾莉絲統整以上人生歷程，發現最難的角色還是「母親」，現在擁有兩個孩子的她，也為自己打氣「加油好嗎」，網友看完相當有感，紛紛替她加油「哪來的 這麼多能量？真不愧女超人！」、「做甚麼像什麼，真厲害」、「 每一個階段都有成長！太令人羨慕了！」 


▲艾利斯與英國外交官老公生下一子「威廉弟」。（圖／翻攝艾莉絲臉書 , 2018.06.12）

 

關鍵字艾莉絲英國外交官老公梨梨醬威廉弟
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