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首季雙北房貸成數不及7成 台南市利率六都最低

中央社2018/06/12 14:29
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者韋樞台北12日電）財團法人金融聯合徵信中心公布最新全國房貸資料，今年首季六都平均貸款成數6成9、平均利率1.76%，普遍優於去年同期。雙北市貸款成數不及7成，台南市利率1.73%居六都最低。

綜觀六都核貸條件，今年首季與去年第4季相比普遍較差，雙北貸款成數最低，台北市今年首季貸款成數僅6成52，雖然比去年同期6成4好，但和去年第4季的6成78相比略減；新北市今年首季貸款成數6成84，和去年同期相當，但卻少於去年第4季的6成86；其他四都今年首季貸款成數都維持在7成以上，以台南7成1最多。

平均核貸利率也是台南市最佳，今年首季僅1.73%，次低者為台北市平均貸款利率1.75%，利率最高者是桃園市，平均在1.81%以上。

大家房屋企劃研究室主任郎美囡分析，今年首季不動產市場交易回溫，市場信心增強，銀行寬鬆銀根，貸款成數維持在7成上下，而貸款利率持續維持低檔，今年首季六都在貸款成數上，雙北房屋總價高，因此貸款平均成數難破7成，其他四都則都在7成以上。

至於利率方面，雖然現階段維持低檔，但美國聯準會已預告美國升息步調，台灣受國際金融影響有可能會跟進，不過，台灣升息應該也是緩步調升，衝擊相對小。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，由於不動產市場買氣、信心度都在回穩，各大銀行紛紛祭出優惠貸款條件拉攏客戶，利率也維持低檔；不過，房屋貸款條件除了受銀行政策、房屋條件影響外，關鍵因素在於申貸人本身的財務狀況，建議民眾若想要有較佳的貸款條件，除在物件上審慎挑選外，自身財務狀態也必須維持一定水準。（編輯：楊玫寧）1070612

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