NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈誰是下一個璞玉　中職測試會將登場香蕉滯銷　義大醫院助蕉農促銷8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
鉅亨網

〈聯電股東會〉成熟製程需求很好 因應成本增加已調漲

鉅亨網2018/06/12 14:35
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

晶圓代工廠聯電 (2303-TW) 今(12)日召開股東會，展望後市，財務長劉啟東指出，目前 8 吋廠接單滿滿載，內部正規劃新增和艦廠每月產能 1 萬片，最快年底至明年初開出；另外受到矽晶圓價格持續上漲影響，聯電也已陸續調漲代工價格，將成本壓力轉嫁給客戶。

劉啟東強調，今年整體景氣環境不錯，全球晶圓代工產業，可望較去年成長 1 成，而就聯電而言，仍以獲利為主要導向，第 2 季市況符預期，且新台幣貶值，更有利獲利，今年整體營運樂觀，不過營收成長幅度將低於業界平均。

劉啟東說，目前 8 吋與成熟製程需求很好，接單滿載，內部正規劃再增加和艦廠月產能，單月將從 6.5 萬片提升 1 萬片至 7.5 萬片，新產能最快年底至明年初開出。

14 奈米部分，目前月產能 3000 片，受惠挖礦需求帶動，第 3 季接單狀況也很好。

另外矽晶圓價格持續上漲，也對晶圓代工廠造成壓力，劉啟東指出，聯電已陸續調整代工價格，將矽晶圓上漲對成本造成的壓力轉移給客戶。

聯電去年每股純益 0.79 元，股東會通過每股配發 0.7 元現金股利，同時聯電也通過發行私募普通股、發行新股參與海外存託憑證或發行海外、國內可轉換公司債，額度以不超越已發行股數 10% 為限。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字聯電劉啟東半導體和艦headline
G7峰會對罵後 墨西哥大選...歐股盤前─川金簽署「全面性...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan