G7峰會對罵後 墨西哥大選在即 NAFTA最快也要

在 G7 工業國峰會之後，美國、加拿大和墨西哥無法達成協議來修改北美自由貿易協定 (NAFTA) 的風險正在上升。分析師認為，最快也要等到明年再說了。

分析師說，結果很難預測，墨西哥大選即將在 7 月 1 日舉行，一切談判在此之前幾週暫停。

PWC 國家經濟暨統計部門負責人 Jonathan Lieber 說，「三國間的氣氛現在非常糟糕。」

Lieber 說，「即使在上週末之前對加拿大和墨西哥加徵鋼鐵和鋁材關稅，這對談判的未來而言非常悲觀。」「基本問題上三方仍然意見分歧。」今年不太可能談成，因為很難在國會閉會前送交投票審議。