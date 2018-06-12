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川金會順利舉行 油價穩定小幅上升靜待6月OPEC會

鉅亨網2018/06/12 14:40
鉅亨網 / NOWnews
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美國總統川普與北韓領導人金正恩 12 日於新加坡展開高峰會，市場對於會面結果持審慎盛樂觀態度，美國 3 大股市指數皆收高，石油價格獲支撐趨於穩定，原油期貨價格微幅上漲，估計在 6 月 22 日石油輸出國組織 (OPEC) 與同盟國進行會議之前，油價不會有太大幅的變動。

截至 12 日下午 1 點，8 月交割的布蘭特原油期貨上漲 0.08% 至 76.52 美元，而 7 月交割的 WTI 原油期貨則是小漲 0.23% 至 66.25 美元。

WTI
WTI 原油期貨價格走勢 (資利來源: investing.com)

川普和金正恩會面目標為，解決美國和北韓對核武的意見分歧，對此川普表示他已和金正恩建立「良好關係」，在氣氛良好的情況下，全球市場走高，Rivkin Securities 的投資總監 Shannon Rivkin 表示，任何正面的結果，對市場來說都會是好消息。

僅管如此，石油市場的基本面顯示油價將下滑，過去原油價格受到穩健需求以及 OPEC 與同盟國自動減產所支撐，但在 6 月 22 日即將在維也納召開的會議中，預期與會者將討論終止限產的相關問題。

俄羅斯、美國與沙烏地阿拉伯三大石油生產國的產量均有所上升，沙烏地阿拉伯的產量在 5 月從每日 990 萬桶小增至 1000 萬桶出頭，但仍在限產範圍內。俄羅斯的產量在 6 月已從每天 1100 萬桶提升至 1110 萬桶。而美國的產量則在過去兩年成長近 1/3，達到每天 1080 萬桶的水平。

沙烏地阿拉伯為帶頭限產的國家，但最近呈現增產的跡象，期貨經紀公司 AxiTrader 的首席市場策略師 Greg McKenna 表示，這符合市場預測沙烏地阿拉伯和俄羅斯將在本月會議改變限產協議的猜測。

但對此伊拉克的石油部長 Jabar al-Luaibi 提出異議，他認為石油價格仍須支持以維持穩定，生產商「不應該過於放大」提升產量的需求，他拒絕配合部分石油生產國的單方面決定，他表示在決定終止限產前，OPEC 應該要詢問所有會員國的意見。

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