川金會順利舉行 油價穩定小幅上升靜待6月OPEC會

美國總統川普與北韓領導人金正恩 12 日於新加坡展開高峰會，市場對於會面結果持審慎盛樂觀態度，美國 3 大股市指數皆收高，石油價格獲支撐趨於穩定，原油期貨價格微幅上漲，估計在 6 月 22 日石油輸出國組織 (OPEC) 與同盟國進行會議之前，油價不會有太大幅的變動。

截至 12 日下午 1 點，8 月交割的布蘭特原油期貨上漲 0.08% 至 76.52 美元，而 7 月交割的 WTI 原油期貨則是小漲 0.23% 至 66.25 美元。

WTI 原油期貨價格走勢 (資利來源: investing.com)

川普和金正恩會面目標為，解決美國和北韓對核武的意見分歧，對此川普表示他已和金正恩建立「良好關係」，在氣氛良好的情況下，全球市場走高，Rivkin Securities 的投資總監 Shannon Rivkin 表示，任何正面的結果，對市場來說都會是好消息。