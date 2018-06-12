越南國會通過網路安全法 明年起實施

（中央社河內12日電）越南國會今天通過網路安全法，自明年起上路實施，將加強打擊侵害國家安全與社會安全秩序的網路犯罪行為；不過，這項法案也被維權人士和組織批評將壓制異議。

快訊新聞網站報導，越南國會今天以86.86%的贊成比例通過「網路安全法」草案，這項立法將自明年1月1日開始實施。

這項法案共7章、43條，規範在網路上維護國家安全與確保社會安全秩序相關活動，以及個人、組織和機構相關責任等。

根據法案，網路安全是確保網路空間的相關活動不侵害國家安全、社會安全秩序與個人和組織的合法權益。維護網路安全是預防、阻止與懲處有關網路安全領域的犯罪行為。