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中央社

越南國會通過網路安全法 明年起實施

中央社2018/06/12 14:35
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社河內12日電）越南國會今天通過網路安全法，自明年起上路實施，將加強打擊侵害國家安全與社會安全秩序的網路犯罪行為；不過，這項法案也被維權人士和組織批評將壓制異議。

快訊新聞網站報導，越南國會今天以86.86%的贊成比例通過「網路安全法」草案，這項立法將自明年1月1日開始實施。

這項法案共7章、43條，規範在網路上維護國家安全與確保社會安全秩序相關活動，以及個人、組織和機構相關責任等。

根據法案，網路安全是確保網路空間的相關活動不侵害國家安全、社會安全秩序與個人和組織的合法權益。維護網路安全是預防、阻止與懲處有關網路安全領域的犯罪行為。

根據法案，在網路勾結拉攏他人參加反政府活動、歪曲歷史和越南革命成就、誹謗宗教、歧視性別與種族、散布不實謠言、從事性交易活動、散布不符傳統文化與道德及破壞民族團結的資訊等，都被列入禁止行為的名單。

此外，國內外業者在網路提供相關服務，必須儲存越南用戶的重要個人資料，並在越南開設公司。

維權人士和組織則批評，越南網路安全法若通過生效，將壓制異議。

越南各地民眾透過網路串聯，10日舉行示威遊行，主要抗議政府擬通過「經濟特區法」草案，延長外商租地年限；但也有部分示威者對網路安全法草案表達抗議。

雖然遭到批評，但是越南網路安全法仍在今天通過。近日越南民眾上街抗議，適逢網路安全法通過，可能助長抗議民眾的不滿，示威活動恐繼續蔓延。（編輯：陳惠珍）1070612

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