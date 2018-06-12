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娛樂

女歌手失聲沉寂3年　為救歌聲針灸「點刺舌頭」

記者蔡文鈴／ 台北報導2018/06/12 15:07
▲「佛系女伶」劉惜君出道14年首度來台宣傳，並發表新專輯《如我》。（圖／記者林調遜攝，2018.6.12）
▲「佛系女伶」劉惜君出道14年首度來台宣傳，並發表新專輯《如我》。（圖／記者林調遜攝，2018.6.12）

大陸女歌手劉惜君，曾發過多張專輯，之後參加選秀節目《快樂女聲》聲名大噪，卻因為喉嚨「失聲」沉寂3年，這對於愛唱歌的她，是個非常大的打擊，為此陷入抑鬱。


▲劉惜君首度來台舉行發片記者會，表示很喜歡喝珍珠奶茶、蚵仔煎、滷肉飯。（圖／記者林調遜攝，2018.6.12）

發行過多張專輯的劉惜君，沉寂3年走過人生低潮，首度來台灣宣傳《如我》專輯，今（12）日記者會上，演唱主打歌〈浪裡游〉，主要傳遞女性「愛自己」的理念。受訪時談到消失的3年裡，她因為喉嚨「失聲」，找了中醫、西醫治療，卻不見好轉，為了救回聲音，還嘗試針灸「點刺舌頭」，結果最後發現是「自主神經失調」影響，才會導致她發不出聲音來。


▲劉惜君一圓兒時夢想，與羅時豐合唱〈無言的結局〉。（圖／記者林調遜攝，2018.6.12）

後來透過物理治療，慢慢找回歌聲的劉惜君，在新專輯中表達許多「概念性」的元素，讓歌迷看到更多不同面向的她。其實劉惜君的音樂啟蒙者，就是羅時豐，劉惜君3歲的時候，就會唱羅時豐的〈無言的結局〉，這次發片記者會上，羅時豐更力挺站台，兩人一起合唱〈無言的結局〉，完成劉惜君的心願。


▲劉惜君的師兄，羅時豐現身站台，送上客家名產。（圖／記者林調遜攝，2018.6.12）

這次劉惜君首度來台開發片記者會，與小時候的偶像羅時豐合唱，完成心中的夢想，一下飛機的她，看到歌迷接機、送花，讓她十分感動，非常謝謝歌迷的支持。

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