川金簽署文件 川普邀金正恩訪美

川金會：美國北韓過招（中央社新加坡12日綜合外電報導）美國總統川普今天與北韓領袖金正恩歷史性峰會，兩人會後簽署文件。川普表示，雙方簽署的是一份重要、全面的文件。他還表示會邀金正恩造訪白宮，兩人還會再見面。
美國有線電視新聞網（CNN）引述不具名美方官員指出，兩國領袖簽署一份協議，以承認峰會進展及承諾繼續維持當前這樣的氣勢。
法新社則以快訊報導，金正恩在兩國聯合文件裡允諾讓朝鮮半島「徹底非核化」。
新加坡「海峽時報」即時報導，川普與金正恩簽完文件後說：「我們發展出一個特殊的關係。」他並表示，兩人會談遠比任何人所能預期的都好。當被問到非核化時，川普則說「我們會很快啟動這個進程」。
金正恩則說：「今天我們進行了歷史性會面，超越過去的歷史並將著手一個新開始。我們將簽署一份歷史性協議，世界將看到一個重大改變。我想對川普先生讓這一切能夠發生，表達感謝。」
在兩人簽完文件步出會議室後，川普還問：「金先生，你會想來華盛頓嗎？」
在回應媒體提問兩人會否再次見面時，川普說：「我們還會再碰面，會見很多次。」他說兩人自從上午歷史性的首度握手那一刻起，就都從對方身上學到很多。
川普在簽完文件後告訴媒體：「我們從對方身上學到很多…他是個極富才幹的人，我也了解到他非常愛自己的國家。」他還形容金正恩是個「非常值得欽佩、非常聰明的談判者」。（譯者：陳亦偉/核稿：蔡佳敏）1070612