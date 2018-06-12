川金簽署文件 川普邀金正恩訪美

川金會：美國北韓過招（中央社新加坡12日綜合外電報導）美國總統川普今天與北韓領袖金正恩歷史性峰會，兩人會後簽署文件。川普表示，雙方簽署的是一份重要、全面的文件。他還表示會邀金正恩造訪白宮，兩人還會再見面。

美國有線電視新聞網（CNN）引述不具名美方官員指出，兩國領袖簽署一份協議，以承認峰會進展及承諾繼續維持當前這樣的氣勢。

法新社則以快訊報導，金正恩在兩國聯合文件裡允諾讓朝鮮半島「徹底非核化」。

新加坡「海峽時報」即時報導，川普與金正恩簽完文件後說：「我們發展出一個特殊的關係。」他並表示，兩人會談遠比任何人所能預期的都好。當被問到非核化時，川普則說「我們會很快啟動這個進程」。