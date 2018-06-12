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川金會「結果超乎預期的好」 達成共識簽署重要文件

鉅亨網2018/06/12 14:52
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美國總統川普和北韓領導人金正恩 12 日於新加坡舉行的高峰會順利落幕，川普與金正恩簽署「非常重要」的文件，內容指出北韓同意朝無核化方向進行，但具體實施方案有待稍後公佈，雙方同意放下過去成見，攜手在未來進行重大改變。

川普並未闡述雙方簽署的文件內容，但他表示該文件「非常重要，以及非常全面，我想雙方對於結果都非常滿意」，雙方將一起努力解決對全球來說極大極危險的問題。

金正恩則表示，兩個國家放下過去所發生的事，全世界將會看到重大改變，他非常感謝川普讓此次高峰會順利進行。川普在會議後表示：「有很大的進展，非常非常的正面，比任何人所想像的都還更好。」

這次高峰會具有里程碑的意義，美國、日本、中國和韓國希望朝鮮半島能走向無核化，此會議象徵著努力的第一階段。南韓總統文在寅週二表示，希望此次會議能帶來徹底的無核化，並為南韓、北韓與美國之間的關係，展開全新的篇章。

在高峰會開幕時，金正恩表示，「前方會面臨挑戰，但我們將與川普合作，我們克服了針對這次高峰會的各種質疑和猜測，我相信這對和平是有利的。」

川普與金正恩在上午先是進行約 40 分鐘的一對一對談，隨後加入雙方代表團一起進行午餐會議。美國代表團包括國務卿 Mike Pompeo、國家安全顧問 John Bolton 和參謀長 John Kelly。北韓的代表團則包括最近曾在白宮與川普碰面的金正恩親信 Kim Yong Chol。

據法新社報導，中國外交部長王毅讚揚這次高峰會具歷史意義，並呼籲「徹底無核化」以解決朝鮮半島的緊張局勢。

在高峰會結束後，韓圜兌美元出現劇烈波動，在高峰會伊始，韓圜率先出現大幅升值，隨後接近高峰會尾聲，北韓方面作出承諾願意朝向無核化行動，美元指數出現拉抬，韓圜走貶回到日內平盤，截至週二 (12 日) 午盤 14:50 分，美元兌韓圜暫報 1 美元兌 1077.11 韓圜。

美元兌韓圜 15 分鐘走勢圖　圖片來源：Investing.com
美元兌韓圜 15 分鐘走勢圖　圖片來源：Investing.com
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關鍵字川金會美國川普金正恩北韓南韓朝鮮半島中國afpheadline
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