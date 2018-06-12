川金會「結果超乎預期的好」 達成共識簽署重要文件

美國總統川普和北韓領導人金正恩 12 日於新加坡舉行的高峰會順利落幕，川普與金正恩簽署「非常重要」的文件，內容指出北韓同意朝無核化方向進行，但具體實施方案有待稍後公佈，雙方同意放下過去成見，攜手在未來進行重大改變。

川普並未闡述雙方簽署的文件內容，但他表示該文件「非常重要，以及非常全面，我想雙方對於結果都非常滿意」，雙方將一起努力解決對全球來說極大極危險的問題。

金正恩則表示，兩個國家放下過去所發生的事，全世界將會看到重大改變，他非常感謝川普讓此次高峰會順利進行。川普在會議後表示：「有很大的進展，非常非常的正面，比任何人所想像的都還更好。」