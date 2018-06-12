港元Hibor再創10年新高 1個月期突破1.5%

香港銀行資金依舊緊俏，港元拆款利率 (Hibor) 今 (12) 日全面走高，除了 1 週、2 週走跌之外，其餘 1 個月以上長天期拆款利率均創或近 10 年新高紀錄。
香港銀行公會資料顯示，今 (12) 日，1 個月港元拆款利率 (Hibor) 終於升破 1.5% 大關，報 1.53429%，升幅 2.51%，再創 2008 年以來最高水準。
3 個月期港元拆款利率上漲至 1.99321%，亦為 2008 年以來最高水準。此外，2 個月、6 個月和 12 個月拆款利率分別升至 1.69572%、2.10786%、2.43286%，均刷新 2008 年底以來近 10 年的新高紀錄。
1 週拆款利率則從昨 (11) 日的 0.8825% 下滑至 0.5375%，2 週拆款利率從 1.02321% 跌至 0.9875%。
市場分析指出，美國聯準會 (Fed) 升息在即、半年結算、上市企業派息及大型招股活動等因素疊加，驅使市場繼續提前為夏季資金緊張的情况進行部署，導致銀根緊俏，拆款利率不斷抽高。
截至今 (12) 日 14:30，港匯最新報 7.8456，或 - 0.0013%更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>