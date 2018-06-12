港元Hibor再創10年新高 1個月期突破1.5%

香港銀行資金依舊緊俏，港元拆款利率 (Hibor) 今 (12) 日全面走高，除了 1 週、2 週走跌之外，其餘 1 個月以上長天期拆款利率均創或近 10 年新高紀錄。

香港銀行公會資料顯示，今 (12) 日，1 個月港元拆款利率 (Hibor) 終於升破 1.5% 大關，報 1.53429%，升幅 2.51%，再創 2008 年以來最高水準。

3 個月期港元拆款利率上漲至 1.99321%，亦為 2008 年以來最高水準。此外，2 個月、6 個月和 12 個月拆款利率分別升至 1.69572%、2.10786%、2.43286%，均刷新 2008 年底以來近 10 年的新高紀錄。