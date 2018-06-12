NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈屏科大師生攜手國際賽　獲最高金獎換柱2.0？她：國民黨幹掉自己8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
鉅亨網

港元Hibor再創10年新高 1個月期突破1.5%

鉅亨網2018/06/12 14:52
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

香港銀行資金依舊緊俏，港元拆款利率 (Hibor) 今 (12) 日全面走高，除了 1 週、2 週走跌之外，其餘 1 個月以上長天期拆款利率均創或近 10 年新高紀錄。

香港銀行公會資料顯示，今 (12) 日，1 個月港元拆款利率 (Hibor) 終於升破 1.5% 大關，報 1.53429%，升幅 2.51%，再創 2008 年以來最高水準。

3 個月期港元拆款利率上漲至 1.99321%，亦為 2008 年以來最高水準。此外，2 個月、6 個月和 12 個月拆款利率分別升至 1.69572%、2.10786%、2.43286%，均刷新 2008 年底以來近 10 年的新高紀錄

1 週拆款利率則從昨 (11) 日的 0.8825% 下滑至 0.5375%，2 週拆款利率從 1.02321% 跌至 0.9875%。

1個月期港元拆款利率升破1.5%大關。 (圖：香港財資市場公會)
1 個月期港元拆款利率升破 1.5% 大關。 (圖：香港財資市場公會)

市場分析指出，美國聯準會 (Fed) 升息在即、半年結算、上市企業派息及大型招股活動等因素疊加，驅使市場繼續提前為夏季資金緊張的情况進行部署，導致銀根緊俏，拆款利率不斷抽高。

截至今 (12) 日 14:30，港匯最新報 7.8456，或 - 0.0013%

圖：阿思達克財經
圖：阿思達克財經
更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字afp港元hibor10年新高1個月期1.5%拆款利率港匯headline
川金會順利舉行 油價穩定小...川金會「結果超乎預期的好」...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan