打親情牌　侯友宜首度秀二女兒彌月卡

國民黨新北市長參選人侯友宜今（12）日接受廣播節目主持人黃光芹專訪，談到意外過世的大兒子時罕見落淚，更首度拿出二女兒的彌月卡，上面寫到「人生無常，誰能掌握，得之是福，失復本然」；強調這是他人生的一部分，也是人生的態度，更重要「那是他內心的一塊肉。」

侯友宜說，人生要有不變的隨緣，人生沒有什麼東西一定是得、一定是失，人生也沒有一定要這個東西，一定不要這個東西，要好好每天認真做事，對得起自己，希望今天比昨天好，希望明天比今天好，永遠打敗昨天的自己，才會讓我自己對社會國家的奉獻上，才有更大的力量，這也是他的一個態度。