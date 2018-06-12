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打親情牌　侯友宜首度秀二女兒彌月卡

記者陳志仁／新北報導2018/06/12 15:24
▲侯友宜表示，許多外面的事，內心坦蕩蕩，問心無愧最重要，更重要的是要能體諒對方，珍惜別人給的批評。（圖／侯友宜辦公室提供）
▲侯友宜表示，許多外面的事，內心坦蕩蕩，問心無愧最重要，更重要的是要能體諒對方，珍惜別人給的批評。（圖／侯友宜辦公室提供）

國民黨新北市長參選人侯友宜今（12）日接受廣播節目主持人黃光芹專訪，談到意外過世的大兒子時罕見落淚，更首度拿出二女兒的彌月卡，上面寫到「人生無常，誰能掌握，得之是福，失復本然」；強調這是他人生的一部分，也是人生的態度，更重要「那是他內心的一塊肉。」

侯友宜說，人生要有不變的隨緣，人生沒有什麼東西一定是得、一定是失，人生也沒有一定要這個東西，一定不要這個東西，要好好每天認真做事，對得起自己，希望今天比昨天好，希望明天比今天好，永遠打敗昨天的自己，才會讓我自己對社會國家的奉獻上，才有更大的力量，這也是他的一個態度。

侯友宜指出，這張彌月卡是他的秘密、內心話，兒子走的隔一年，女兒在1993年5月14日出生，女兒滿月的時候，他就寫下「人生無常，誰能掌握，得之是福，失復本然」這段話；兒子走的時候是5月15日，二女兒是隔年5月14日出生，「老天對他是非常厚道，有多少人沒有這樣的福報，人生就是隨緣自在。」

侯友宜認為，這代表他這次對選戰的態度，那段時間所度過人生的摯痛，不如意也就煙消雲散，他也時常告訴自己，「沒有比這個還痛」，所以不要計較別人對他的看法、批判，「人都要抱持感恩、惜福，希望大家緊緊結合在一起，像他的名字一樣，如果有力量，為國家社會多做點事，力量少一點對家裡多關心，對自己的工作好好的做，人不就這樣子嗎？」

侯友宜表示，許多外面的事，內心坦蕩蕩，問心無愧最重要，更重要的是要能體諒對方，珍惜別人給的批評；此外，他沒有打過選戰，「非常謝謝很多的媒體記者都陪著他，他也謝謝大家給他很多指導，他都感謝。」

關鍵字侯友宜黃光芹彌月卡選舉
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