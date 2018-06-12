NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈屏科大師生攜手國際賽　獲最高金獎換柱2.0？她：國民黨幹掉自己8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

華碩延後接班計畫 施崇棠首度致歉

中央社2018/06/12 14:48
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者吳家豪台北12日電）電腦品牌廠華碩今天舉行股東常會，針對股東提問接班延後，董事長施崇棠今天首度公開致歉，並強調面對保持成長與快速轉型的雙重挑戰，需要整合最強人力一起努力。

施崇棠今年4月續任董事長，象徵兩年前啟動的接班計畫延後，股東今天詢問施崇棠這兩年來出現哪些變化；施崇棠說，對於接班計畫延後，他一直覺得非常抱歉，感覺自己的修行不夠，所以還放不下。

施崇棠表示，華碩面對艱難的挑戰與時機，要想辦法繼續保持成長與獲利，也希望比其他公司更快速轉型，這是雙重挑戰，所以需要所有團隊，把最強的人力整合在一起，共同面對挑戰，因此延後了接班計畫。

媒體詢問華碩接班計畫是否會考慮向外物色人選，施崇棠說，這個問題比較敏感一點，4月接任華碩副董事長的徐世昌仍是「最佳可能人選」；但他也坦言，這波的外部變化實在太大，華碩會把最強人力先整合在一起，應付雙重挑戰，而且在人工智慧（AI）領域有很多世界級的人才，華碩當然也會考慮。

談起去年營運，施崇棠透露，惠普（HP）在關鍵零組件DRAM（動態隨機存取記憶體）短缺之前，已先準備相當多的DRAM存貨，因此產生零組件優勢，對其他PC（個人電腦）廠商構成蠻大的壓力，華碩也藉機啟動組織改革。

針對今年零組件供需狀況，施崇棠認為，被動元件的MLCC（積層陶瓷電容）有比較大的變化，但大家都已找好因應對策，其他零組件包括DRAM、快閃記憶體、面板供給都已改善，華碩只能盡最大努力。

華碩執行長沈振來指出，今年消費市場會比商用市場相對辛苦一點，比較大的機會是華碩手機預計今年第3季或第4季能單季轉虧為盈，看好下半年手機將有高成長，目前進度符合預期。（編輯：鄭雪文）1070612

田寮河畔蓋棉疑上演活春宮 ...住都中心徵創意開跑 總獎金...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan