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台股盤後－電子小小兵強勢吸金 台積電尾盤發功 跌幅

鉅亨網2018/06/12 14:59
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台股今 (12) 日因為全球市場都在觀望川金會，電子三雄續承壓，強勢股國巨也一度亮燈跌停，不過資金流向電子小小兵避險，包括被動元件、MOSFET 及二線光學等次族群的低價股及中小型股，最後一檔台積電跳漲 2 元，收斂指數跌幅，終場小跌 4.44 點，以 11144.79 點作收，續守 11100 點大關，成交值 1796.12 億元。

以中小型股為主的櫃買市場仍是相對抗跌，盤中一度越過 160 點整數關卡，儘管中場漲幅收斂，但終場依然上漲 0.52 點，以 158.99 點作收，成交值 644.34 億元，創今年次高。

台股類股今天持續呈現漲跌互見，其中跌幅最重的是電子零組件類股，跌幅達 1.7%，電器電纜跌幅也超過 1%，光電、電腦設備、金融、油電燃氣、塑膠、其他類、玻陶、建材營造、水泥、航運、貿易百貨等也均收黑。

至於逆勢抗跌走揚的類股，則有橡膠、生醫、化學生醫、化學、半導體、資訊服務、資訊服務、汽車、食品、紡纖、觀光、其他電子、鋼鐵、通信網路、電機機械、造紙、電子通路等均收紅。

電子三雄走勢早盤齊弱，其中鴻海雖然一度企圖反攻 88 元，但是尾盤仍宣告失敗，股王大立光今舉行股東會，儘管釋出訂單滿到 7 月，不過股價卻不給力，尾盤還以全場最低點 4440 元作收，跌破 4500 元。

台積電則是演出神龍擺尾，儘管早盤都在平盤上下震盪，但是最後一檔冒出超過 7000 張的大單拉抬，股價急拉 2 元，直接收復 5 日線、10 日線及月線。

至於電子次族群，包括被動元件、MOSFET、矽晶圓等則是出現明顯的資金輪動，其中股后國巨昨天法說會雖然釋出樂觀展望，但是今天出現短線漲多賣壓，盤中一度亮燈跌停，也拖累華新科收嘿，不過資金則是流向國巨集團子公司，包括凱美、智寶、奇力新都創下掛牌新高，其中智寶還以漲停作收。低價被動元件股，包括華容、今展科、越峰也均漲停。

二線光學股也見到買盤湧入，華晶科、光耀、光燿科、佳凌、揚明光等也均漲停。MOSFET 族群則以富鼎漲停最強，尼克森漲幅逾 5%，大中也收紅。矽晶圓則由嘉晶漲停領軍，中美晶及合晶也收紅。

分析師林孟漢表示，台股今天雖然收黑，不過台積電在尾盤出現急拉，不排除外資已經重新回流，加上川金會也沒有出現太讓市場意外的結果，政治變數解除，接下來就看包括美國、歐盟及日本的利率決策結果，金融股能不能接棒成為指數穩盤甚或是續攻的族群。

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