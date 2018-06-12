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中央社

中國外長：中方對朝鮮半島的獨特重要作用將持續

中央社2018/06/12 14:50
中央社 兩岸 / NOWnews
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川金會：各國反應（中央社記者周慧盈北京12日電）美國總統川普今天與北韓領導人金正恩在新加坡舉行峰會。中國外交部長王毅說，兩國領導人對話創造新的歷史，中方歡迎和支持，而中方在半島問題的獨特和重要作用會繼續下去。

據中國官媒央視網，王毅12日在北京會晤了到訪的東南亞國家協會秘書長林玉輝。在共同會見媒體時，王毅針對川金會的舉行表達了中國的立場。

王毅表示，美國和北韓相互對立、甚至敵對了多達半個多世紀，今天兩國領導人能坐在一起進行平等的對話，這本身就是在創造新的歷史，中方對此表示歡迎和支持。

他並指出，北韓和美國領導人能舉行平等對話，「正是中方一直期盼和努力的目標」。

王毅進一步表示：「我們希望兩國最高領導人能夠排除干擾、建立互信、克服困難，就推進並實現半島的無核化（非核化）以及推進並建立半島的和平機制，能夠達成基本的共識，能夠為此邁出重要的步伐。」

王毅指出，半島核問題的核心是安全問題，安全問題最重要的是要由美國和北韓坐下來透過平等對話來找到解決問題的辦法。為了促進並實現這個進程，「近20多年來，中國一直在為之努力」。

王毅表示，解決半島問題當然要實現非核化而且是全面的非核化，同時也要建立起半島的和平機制，解決北韓方面合理的安全關切。「我想任何人都不會懷疑中國在其中發揮的獨特和重要的作用，這個作用還會繼續下去。」（編輯：翟思嘉）1070612

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