中國外長：中方對朝鮮半島的獨特重要作用將持續

川金會：各國反應（中央社記者周慧盈北京12日電）美國總統川普今天與北韓領導人金正恩在新加坡舉行峰會。中國外交部長王毅說，兩國領導人對話創造新的歷史，中方歡迎和支持，而中方在半島問題的獨特和重要作用會繼續下去。

據中國官媒央視網，王毅12日在北京會晤了到訪的東南亞國家協會秘書長林玉輝。在共同會見媒體時，王毅針對川金會的舉行表達了中國的立場。

王毅表示，美國和北韓相互對立、甚至敵對了多達半個多世紀，今天兩國領導人能坐在一起進行平等的對話，這本身就是在創造新的歷史，中方對此表示歡迎和支持。