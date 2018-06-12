住都中心徵創意開跑 總獎金23萬元

（中央社記者潘姿羽台北12日電）國家住宅及都市更新中心預計於8月成立，為了打響知名度並讓民眾更有參與感，內政部營建署辦理設計徵稿活動，總獎金達新台幣23萬元，希望替住都中心注入活力與創意。

政府致力於解決人民的居住問題，不過要推動社會住宅以及都市更新，需要有專責的人力與機構來執行，才能發揮最大效能；內政部因而規劃成立國家住宅及都市更新中心，希望達到解決公辦都更囿於人力及法規不易整合開發的限制，以行政法人的彈性來兼顧監督、績效及公益性，以及協助社會住宅營運管理、保障居住品質三大目標。