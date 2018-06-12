武財神平安粽、包粽　 協會溫馨慶端午

武德宮陳再良總幹事說，飛耀協會端午節舉辦了11年，在武德宮辦理到今年也已經是第7年了，每一年都將武財神的慈悲關愛心奉獻於地方上，給予一些經濟上較弱勢民眾特別關懷照顧，讓信眾感受到被守護且有著感恩溫馨的端午佳節，今年與往不同的是有文昌帝君的加持文昌卡，要讓學子們都能學業進步、金榜題名。

端午佳節即將來到，由婦幼協會主辦，飛耀協會協辦的「武財神的平安粽暨文昌帝君金榜題名包粽」今年邁入第十一個年頭，12日與北港武德宮分送近4000顆給夜光天使與雲林家扶中心北港區的受扶助戶，希望大家吃平安，敖讀書，提前感受端午節氣氛。



▲文昌帝君的加持文昌卡，學子們祈求金榜題名。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.06.12)

雲林家扶中心扶幼主委陳燦勳說，雲林家扶中心在北港、水林、口湖這三個鄉鎮共扶助將近240戶家庭、450位兒童，家長們為了拼家計，端午前夕還是得認真工作，不太有時間可以自己包粽過節！感謝北港武德宮以及蔡岳儒議員攜手送愛到家扶，提供熱騰騰的肉粽給我們的扶助家庭，讓家扶親子們提前感受端午節氣氛；也感謝武德宮為家扶學子們準備的祈福卡，祈求文昌帝君保佑學子們課業進步，順利升學。



▲武德宮為家扶學子們準備的祈福卡。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.06.12)

雲林縣議員蔡岳儒說，感謝這一群默默付出的志工們，今年更感謝武德宮特別準備文昌帝君的文昌卡，讓家扶與夜光的學童在學業上獲得文昌帝君的保佑，我們都希望能讓這68位即將面臨升學考的國三與高三共考生皆能透過這次的加持都能包粽！金榜題名。

婦幼協會張麗紅理事長表示，今年婦幼辦理了2場端午活動，前天在水林關懷新住民，陪伴新住民提前過端午，今天到北港送愛到家扶，非常感謝這麼多社會賢達，一同關懷弱勢家庭，讓他們度過一個溫馨的節日。

飛耀協會莊志勤理事長表示，今年的平安粽也是由在武德宮駐點7年的總舖師四川師傅(吳舜宣)掌廚，感謝四川師傅秉持總舖師辦桌的傳統精神，製作出米Q、料好、味實在的平安粽。



▲平安粽4000顆將分送給夜光天使與雲林家扶中心北港區的受扶助戶。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.06.12)