台灣好行低碳遊　客家生態慢遊新亮點

參山處表示，獅頭山風景區保存完整台灣客家文化，也有豐富原始的生態資源，成為近年來竹苗地區客家生態慢遊的新亮點，尤其搭乘「台灣好行」更能響應低碳旅遊，結合在地生活、文化、生態、產業與觀光，讓遊客順遊浪漫台三線。

端午節連假何處去？交通部參山國家風景區管理處特別推薦大家不妨來趟低碳之旅，搭乘「台灣好行」的獅山南庄線，這是「台灣好行」路線中唯一橫跨竹苗地區的客庄旅遊路線，在炎炎夏日可以遠離塵囂上山避暑，體驗部落小旅行，是何等享受。

在南庄不僅可享受濃濃客家古早風味，還可體驗原住民部落文化，感受幸福山城帶來的閒適優雅，搭乘「台灣好行」漫遊獅山及南庄輕旅行，將是今夏國內旅遊最經濟、最時尚新選擇。



▲搭乘台灣好行暢遊南庄（圖／參山處提供, 2018.6.12)

「台灣好行獅山線」是從新竹高鐵站發車，沿途行經各大知名景點，包括竹東車站、綠世界生態農場、北埔老街、獅頭山等，讓旅行變得超方便，只要搭上車，就能夠趴趴走，各大景點走透透。「台灣好行獅山線」不單只能遊遍新竹縣，也可透過「台灣好行獅山南庄線」便捷的交通串聯，輕鬆玩遍獅頭山。

「台灣好行南庄線」是從竹南火車站發車，行經頭份市，終點在南庄遊客中心，而獅山南庄線則是串連獅山與南庄兩個遊客中心。從南庄遊客中心發車的還有向天湖線及仙山線，其中仙山線會經過蓬萊溪自然生態園區。



▲瓦祿產業文化館（圖／參山處提供, 2018.6.12)

位在東河社區的瓦祿產業文化館，建於1924年，原為撫育駐在所，1988年新的派出所啟用後一度荒廢，社區發展協會於2002年向原民會提案爭取保留再造，重建後保留日式建築原貌，是東河村最明顯的地標級建物，現為推廣在地工藝品、農產品及觀光旅遊的主要集客據點。

東河社區發展協會安排有地方耆老深度介紹東河社區的種種，從瓦祿產業文化館旁拾階而上，沿途可以看到派出所、健康站、工作坊、東河國小、東河吊橋等有在地文化的建築物及景點。東河社區裡同時住有賽夏族、泰雅族及客家人，不同族群在此和樂相處，亦是一特色。



▲東河部落文化健康站外觀很有特色（圖／參山處提供, 2018.6.12)

向天湖則是賽夏族保存語言及傳統文化較完整的部落，也是南庄舉行巴斯達隘的祭場所在地，每兩年一小祭、十年一大祭的神秘祭典，吸引不少遊客前往。位在向天湖畔的「向天湖738文創餐坊」，由當地居民經營，提供DIY手工藝及各式文創活動。

向天湖畔還有個賽夏族民俗文物館，可以看到賽夏族的文化、服飾、首飾與常使用的各種用具、樂器。可以到放映室觀看動畫「失落的傳說」，內容是介紹天神的女兒雷女教導賽夏族農耕的故事，可以對部落史有更深一層的認識。