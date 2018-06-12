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圖輯／「佛系女伶」劉惜君來台宣傳新專輯《如我》

圖輯／記者林調遜2018/06/12 15:03

  • ▲「佛系女伶」劉惜君出道14年首度來台宣傳，並發表新專輯《如我》。（圖／記者林調遜攝，2018.6.12）

  • ▲「佛系女伶」劉惜君出道14年首度來台宣傳，並發表新專輯《如我》。（圖／記者林調遜攝，2018.6.12）

  • ▲「佛系女伶」劉惜君出道14年首度來台宣傳，並發表新專輯《如我》。（圖／記者林調遜攝，2018.6.12）

  • ▲「佛系女伶」劉惜君出道14年首度來台宣傳，並發表新專輯《如我》。（圖／記者林調遜攝，2018.6.12）

  • ▲「佛系女伶」劉惜君出道14年首度來台宣傳，並發表新專輯《如我》。（圖／記者林調遜攝，2018.6.12）

  • ▲「佛系女伶」劉惜君出道14年首度來台宣傳，並發表新專輯《如我》。（圖／記者林調遜攝，2018.6.12）

  • ▲「佛系女伶」劉惜君出道14年首度來台宣傳，並發表新專輯《如我》。（圖／記者林調遜攝，2018.6.12）

  • ▲「佛系女伶」劉惜君出道14年首度來台宣傳，並發表新專輯《如我》。（圖／記者林調遜攝，2018.6.12）

  • ▲「佛系女伶」劉惜君（左）來台宣傳新專輯《如我》，師兄羅時豐現身站台。（圖／記者林調遜攝，2018.6.12）

  • ▲「佛系女伶」劉惜君（左）來台宣傳新專輯《如我》，師兄羅時豐現身站台。（圖／記者林調遜攝，2018.6.12）

  • ▲「佛系女伶」劉惜君（左）來台宣傳新專輯《如我》，師兄羅時豐現身站台。（圖／記者林調遜攝，2018.6.12）

  • ▲「佛系女伶」劉惜君（左）來台宣傳新專輯《如我》，師兄羅時豐現身站台。（圖／記者林調遜攝，2018.6.12）

  • ▲「佛系女伶」劉惜君（左）來台宣傳新專輯《如我》，師兄羅時豐現身站台。（圖／記者林調遜攝，2018.6.12）

  • ▲「佛系女伶」劉惜君（左）來台宣傳新專輯《如我》，師兄羅時豐現身站台。（圖／記者林調遜攝，2018.6.12）

  • ▲「佛系女伶」劉惜君（左）來台宣傳新專輯《如我》，師兄羅時豐現身站台。（圖／記者林調遜攝，2018.6.12）

「佛系女伶」劉惜君出道14年，今（12）日首度來台宣傳，並帶來新專輯《如我》與歌迷朋友見面。宣傳記者會上，師兄羅時豐現身站台，並帶來客家名產油蔥酥、桔醬、老菜脯送給劉惜君，祝福她發片順利。兩人並在現場合唱《無言的結局》，完成劉惜君長久以來的心願。

關鍵字劉惜君佛系女伶如我羅時豐無言的結局
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