圖輯／「佛系女伶」劉惜君來台宣傳新專輯《如我》

「佛系女伶」劉惜君出道14年，今（12）日首度來台宣傳，並帶來新專輯《如我》與歌迷朋友見面。宣傳記者會上，師兄羅時豐現身站台，並帶來客家名產油蔥酥、桔醬、老菜脯送給劉惜君，祝福她發片順利。兩人並在現場合唱《無言的結局》，完成劉惜君長久以來的心願。