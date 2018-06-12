圖輯／「佛系女伶」劉惜君來台宣傳新專輯《如我》

▲「佛系女伶」劉惜君出道14年首度來台宣傳，並發表新專輯《如我》。（圖／記者林調遜攝，2018.6.12）
▲「佛系女伶」劉惜君出道14年首度來台宣傳，並發表新專輯《如我》。（圖／記者林調遜攝，2018.6.12）
▲「佛系女伶」劉惜君出道14年首度來台宣傳，並發表新專輯《如我》。（圖／記者林調遜攝，2018.6.12）
▲「佛系女伶」劉惜君出道14年首度來台宣傳，並發表新專輯《如我》。（圖／記者林調遜攝，2018.6.12）
▲「佛系女伶」劉惜君出道14年首度來台宣傳，並發表新專輯《如我》。（圖／記者林調遜攝，2018.6.12）
▲「佛系女伶」劉惜君出道14年首度來台宣傳，並發表新專輯《如我》。（圖／記者林調遜攝，2018.6.12）
▲「佛系女伶」劉惜君出道14年首度來台宣傳，並發表新專輯《如我》。（圖／記者林調遜攝，2018.6.12）
▲「佛系女伶」劉惜君出道14年首度來台宣傳，並發表新專輯《如我》。（圖／記者林調遜攝，2018.6.12）
▲「佛系女伶」劉惜君（左）來台宣傳新專輯《如我》，師兄羅時豐現身站台。（圖／記者林調遜攝，2018.6.12）
▲「佛系女伶」劉惜君（左）來台宣傳新專輯《如我》，師兄羅時豐現身站台。（圖／記者林調遜攝，2018.6.12）
▲「佛系女伶」劉惜君（左）來台宣傳新專輯《如我》，師兄羅時豐現身站台。（圖／記者林調遜攝，2018.6.12）
▲「佛系女伶」劉惜君（左）來台宣傳新專輯《如我》，師兄羅時豐現身站台。（圖／記者林調遜攝，2018.6.12）
▲「佛系女伶」劉惜君（左）來台宣傳新專輯《如我》，師兄羅時豐現身站台。（圖／記者林調遜攝，2018.6.12）
▲「佛系女伶」劉惜君（左）來台宣傳新專輯《如我》，師兄羅時豐現身站台。（圖／記者林調遜攝，2018.6.12）
▲「佛系女伶」劉惜君（左）來台宣傳新專輯《如我》，師兄羅時豐現身站台。（圖／記者林調遜攝，2018.6.12）