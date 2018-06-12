出生4天 嬰染腸病毒喪命

衛生福利部疾病管制署科長陳秋美下午在疫情週報時表示，腸病毒疫情已正式進入流行期，上週腸病毒健保門急診就診共計1萬1968人次，比前一週上升1成。今年累計12例腸病毒併發重症病例，其中6例是新生兒，且有2名新生兒重症死亡。

台灣新生兒科醫學會理事長許瓊心建議，家有新生兒者（出生未滿月），應盡量避免訪客，因成人感染腸病毒可能沒有症狀，卻會傳染給抵抗力弱的嬰孩，對孩子生命造成威脅，建議可用其他方式取代親自探訪，降低風險。

（中央社記者陳偉婷台北12日電）腸病毒疫情進入流行期，疾管署今天宣布，上週新增2例新生兒感染伊科病毒11型併發重症，且其中一名女嬰出生4天就發病，且在發病第3天因新生兒敗血症死亡。

上週新增2名新生兒染腸病毒重症，且1人死亡；疾管署防疫醫師吳佩圜指出，這2名個案都檢出伊科病毒11型，其中北部出生7天的男嬰，5月中旬因發燒住院，後續出現急性肝炎、血小板減少症及凝血功能障礙等症狀，經治療後狀況穩定已出院。

但另一名出生4天的東部女嬰，5月下旬因發燒、昏睡、哺乳時無反應至急診就醫收治住院，不幸於發病第三天（出生後6天）因新生兒敗血症死亡。

吳佩圜表示，調查這2名個案的可能感染源，僅東部女嬰的姊姊在女嬰出生2週前有感冒症狀，其餘均無相關病史，研判應是無症狀的傳染者。呼籲家有新生兒者，應勤洗手，盡量減少訪客等。

新生兒感染腸病毒後可能引發重症，許瓊心在記者會表示，新生兒腸病毒感染一般於出生後1至14天發病，可能發生在產前、生產過程或出生後的人際接觸等途徑感染腸病毒。

許瓊心說，特別是產前若腸病毒通過胎盤垂直感染，因新生兒出生後短時間內來自母體抗體量仍不足、免疫力較弱，病情常較為嚴重。

新生兒感染後的症狀從發燒、活力不佳、食慾降低等輕微症狀，到腦炎、肺炎、多重器官衰竭等重症都有可能發生。

許瓊心表示，孕婦在產程中若有感冒、肌肉痠痛等身體不適，應及早就醫；若感染腸病毒，並不需要中止懷孕，只需確實按時程產前檢查即可。另生產後，在疑似腸病毒症狀緩解前，應避免母嬰同室、勿接觸新生兒，降低病毒傳播的風險。

近4週社區腸病毒檢出型別以克沙奇A型為多，但近期伊科病毒11型陽性數明顯增加，以北部、東部較多，且社區也持續有腸病毒71型活動。（編輯：黃于）1070612