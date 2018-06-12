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國中教育會考 校長協會盼延到6月

中央社2018/06/12 14:55
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（中央社記者陳至中台北12日電）全國中小學校長協會今天發布新聞稿指出，國中教育會考在5月舉辦，導致國三下學期許多課程「被消失」，希望延後到6月再辦理，還給學生完整學習。教育部說，必須再謹慎研議。

校長協會理事長吳錦章表示，目前會考在5月舉辦，實在有點太早，逼的國三下學期教學必須加速進度。而會考結束後，到6月中下旬的畢業典禮之間，約一個月的時間學生心浮氣躁，無法專心在課堂學習，讓各校傷腦筋。

吳錦章表示，會考後學校常要安排校外參訪、課堂討論，或者讓學生在教室內自習，這些彈性活動與十二年國教課綱的教學目標不符。為了解決長達一個月的「空窗期」，並配合十二年國教課綱在108學年度正式上路，會考應延到6月畢業典禮之後。

會考會選在5月，主要是後續還有升學期程。吳錦章表示，未來高中職「免試入學」應朝向真正的免試，不再採計會考成績，讓會考回到檢定國中3年學力的初衷。

不過媒體問及，6月天氣比5月更炎熱，延後會考時間可能對學生更不利。校長協會副理事長張信務表示，會考大都借用高中職教室當考場，基本上都有冷氣設備，應不是問題。

對此，教育部初步回應指出，每年都會檢討會考時間，但因升高中職、升大專等眾多考試需避開，「牽一髮而動全身」，需顧慮各級學校的行政作業流程，必須再謹慎研議。（編輯：卞金峰）1070612

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