國中教育會考 校長協會盼延到6月

（中央社記者陳至中台北12日電）全國中小學校長協會今天發布新聞稿指出，國中教育會考在5月舉辦，導致國三下學期許多課程「被消失」，希望延後到6月再辦理，還給學生完整學習。教育部說，必須再謹慎研議。

校長協會理事長吳錦章表示，目前會考在5月舉辦，實在有點太早，逼的國三下學期教學必須加速進度。而會考結束後，到6月中下旬的畢業典禮之間，約一個月的時間學生心浮氣躁，無法專心在課堂學習，讓各校傷腦筋。

吳錦章表示，會考後學校常要安排校外參訪、課堂討論，或者讓學生在教室內自習，這些彈性活動與十二年國教課綱的教學目標不符。為了解決長達一個月的「空窗期」，並配合十二年國教課綱在108學年度正式上路，會考應延到6月畢業典禮之後。